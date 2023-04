TV namigi: Umori na podeželju, O slavnosti in Daleč od oči

Petek, 14. aprila

Umori na podeželju: Sodni dan: TV SLO 2 ob 19.50

Midsomer Murders: The Blacktrees Prophecy. VB, 2023. 23. sezona. 1/4. Igrajo: Neil Dudgeon, Nick Hendrix, Fiona Dolman, Annette Badland, Holly Aird. Nan. 100 min.

Nova sezona priljubljene britanske serije Umori na podeželju, ki gledalce razveseljuje že od leta 1997, bo postregla z novimi kriminalnimi primeri, ki so se zgodili v namišljenem okrožju Midsomer.

Vasica Blacktrees v Midsomerju. Ob šestih zjutraj na radijskem oddajniku vaškega zdravnika Warrena Kaina zadoni preplah. Zgodil se je jedrski napad in življenje na Zemlji se končuje. V paniki zbudi ženo in odvihra v gozd, do zaklonišča, ki ga je s prijatelji zgradil prav za tak primer. Toda prijatelji se mu ne oglasijo na telefon in tudi žena se odloči, da bo šla raje nazaj spat …

O slavnosti in gostih: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

O slavnosti a hostech. Češka, 1966. Režija: Jan Nemec. Igrajo: Ivan Vyskocil, Jan Klusák, Jiri Nemec, Pavel Bosek. Kom./drama. 80 min.

O slavnosti in gostih Foto Tv Slo

Zaradi alegorične povesti o totalitarizmu in konformizmu so avtorju Janu Nemcu dosmrtno prepovedali ustvarjanje v komunistični Češkoslovaški.

Zgodba je preprosta: skupinica prijateljev srednjih let se nekega lepega popoldneva odpravi na piknik na podeželju. Sredi prijetnega druženja jih obkolijo neznanci, ki se vedejo skrajno nenavadno in ukazovalno. Izletniki se na provokacije neznancev sprva ne odzivajo, postopoma pa se uklonijo njihovi moči in se pustijo odpeljati na gostijo, kjer dokončno izgubijo svobodno voljo. Film je bil zaradi jasne alegorije nerazumnega totalitarnega režima prepovedan od leta 1966 do leta 1988.

Daleč od oči: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Out of Sight. ZDA, 1998. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: George Clooney, Jennifer Lopez, Jim Robinson, Mike Malone, Ving Rhimes. Akc. film. 145 min.

Daleč od oči Foto Pro Plus

Soderberghova adaptacija romana Elmora Leonarda je duhovita, seksi in presenetljivo zabavna.

Jack Foley trenutno čepi v zaporu zaradi več kot 200 ropov, vendar s pomočjo najboljšega prijatelja Buddyja kmalu pobegne na prostost. Prav v času pobega se v okolici zapora znajde policistka Karen Sisco in se z Jackom zaplete bolj, kot bi bilo praktično.