TV namigi: Uspavanka, Vstajenje in Ustvarjena za ljubezen

Sreda, 3. avgusta

Uspavanka za megafon: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Becsúszó szerelem. Madž., 2021. Režija: Viktor Oszkar Nagy. Igrajo: András Ötvös, Viola Lotti Gombó, Szabolcs Thuróczy, Angéla Stefanovics, Ádám Piller. Kom. 110 min.

Gyula, srčen nogometni navijač, in njegova žena Mariann si želita otroka. Toda izkaže se, da je Gyula neploden in z otrokom, kot kaže, ne bo nič. Tudi načrti za posvojitev splavajo po vodi. Mariann se ne da in za moževim hrbtom sklene dogovor z mlado nosečo Romko, da bo posvojila njenega sina takoj, ko se bo rodil. Seveda se nič ne zgodi, kakor je načrtovano, zato se Gyuli življenje postavi na glavo …

Film je zabavna komedija o ljubezni, posvojitvi, rasizmu, mačizmu in še čem.

Vstajenje: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Risen. ZDA, 2016. Režija: Kevin Reynolds. Igrajo: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis, María Botto. Drama. 115 min.

Vstajenje Foto Pro Plus

Epska zgodovinska drama prinaša svetopisemsko zgodbo o vstajenju, kakor jo doživlja svoji dolžnosti in vojaški službi zavezani nevernik.

Vplivni rimski vojaški tribun Clavius in njegov pomočnik Lucius morata po ukazu Poncija Pilata razvozlati skrivnost Jezusovega izginotja v tednih, ki sledijo njegovemu križanju. Najti morata truplo in s tem ovreči vse glasnejše govorice o vstajenju preroka ter tako preprečiti vstajo množic v Jeruzalemu. A Clavius začenja odkrivati zgodbo, ki je ni pričakoval ...

Ustvarjena za ljubezen: Fox Life ob 22.00

Made for Love. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/8. Režija: Stephanie Laing. Igrajo: Cristin Milioti, Billy Magnussen, Dan Bakkedahl, Ray Romano, Caleb Foote. Hum. nad. 30 min.

Ustvarjena za ljubezen Foto Fox

Temačno absurdna in cinično bridka zgodba o ljubezni in ločitvi.

Hazel Green, ženska v 30. letih, zbeži po desetih letih zadušljivega zakona z Byronom Gogolom milijarderjem, ki je obseden z nadzorom. Odkrije, da je njen mož dal v njene možgane namestiti sledilno napravo. Naprava mu omogoča, da ji sledi, jo opazuje v živo in spremlja njena čustva, medtem ko Hazel skuša vnovič pridobiti svojo neodvisnost.