TV namigi: Vigil in Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti

Sobota, 19. marca

Vigil: TV SLO 1 ob 21.30

Vigil. VB, 2021. 1/6. Režija: James Strong. Igrajo: Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans, Paterson Joseph, Adam James, Martin Compston. TV-serija. 75 min.

Štabni vodnik Craig Burke (Martin Compston) z jedrske podmornice Vigil med patruljo poroča o nenavadnih podatkih s sonarja. Pozneje ga najdejo mrtvega, vzrok naj bi bil prevelik odmerek mamil. Preiskavo dodelijo škotski kriminalistki Amy Silva (Suranne Jones). S helikopterjem jo odpeljejo na tajno lokacijo podmornice, kjer se kljub klavstrofobiji vkrca na podmornico. Kmalu posumi, da so štabnega vodnika umorili, toda kapitan in drugi častniki se ne strinjajo. Podmornica nenadoma izgubi pogon ...

Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti: TV SLO 1 ob 23.15

VIKEND - Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) - Oskarjevci: Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance). ZDA, 2014. Režija: Alejandro González Iñárritu. Igrajo: Michael Keaton, Emma Stone, Kenny Chin, Jamahl Garrison-Lowe, Zach Galifianakis. Kom. 120 min.

Veliki zmagovalec podelitve oskarjev leta 2015: dobitnik oskarja za najboljši film, režijo, scenarij in fotografijo. Riggan Thomson je nekdanji hollywoodski zvezdnik, znan po filmski upodobitvi superjunaka Birdmana. Zdaj skuša obuditi staro slavo z ambiciozno broadwaysko predstavo. Upa, da se bo s to tvegano potezo uveljavil kot umetnik. Kmalu pred premiero predstave pa se začnejo kopičiti težave ...

Sting – svoboden človek: TV SLO 2 ob 23.05

Sting, l'électron libre. Fr., 2017. Režija: Julie Veille. Dok. film. 65 min.

V dobrih štirih desetletjih glasbene poti je Sting prodal več kot sto milijonov albumov in prejel 16 glasbenih nagrad grammy ter si kot pevec in basist skupine The Police prislužil še vpis v Dvorani slavnih rokenrola. Je rockovski superzvezdnik, intelektualec, poznavalec del Williama Shakespearea in Carla Junga, borec za človekove pravice in neumoren aktivist, ki se še posebej zavzema za obvarovanje amazonskega pragozda.