TV namigi: Vohunska igra, Zaslepljujoča svetloba in Svoboda

Sobota, 9. decembra

Vohunska igra: TV SLO ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Courier. VB, 2020. Režija: Dominic Cooke. Igrajo: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Vladimir Čuprikov, James Schofield. Krim. 115 min.

Napet triler o britanskem poslovnežu, ki je med hladno vojno obveščevalni službi MI6 pomagal pridobiti podatke o sovjetskem jedrskem programu in s tem končati kubansko raketno krizo.

Zgodba je posneta pa je po dogodkih iz življenja poslovnežan Grevilla Wynna (Cumberbatch), ki je zaradi svojih potovanj postal zanimiv za obveščevalno službo MI6. Ta ga je sčasoma rekrutirala v enega od kurirjev za prenos informacij. Wynne je razvil skrito partnerstvo s sovjetskim častnikom Olegom Penkovskim, da bi prišel do podatkov, ki bi pomagali preprečiti jedrsko vojno.

Zaslepljujoča svetloba: Kino ob 17.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Blinded by the Light. Koprod., 2019. Režija: Gurinder Chadha. Igrajo: Billy Barratt, Ronak Singh Chadha Berges, Viveik Kalra, Lee Barnett, Dean-Charles Chapman. Kom./drama. 145 min.

Zaslepljujoča svetloba Foto Pro Plus

Režiserka filma Zadeni kot Beckham prinaša navdihujočo komično dramo, ki se odvija med brezčasno glasbo in socialno obarvanimi besedili slavnega Brucea Springsteena.

Javed je mladi Britanec pakistanskega porekla, ki odrašča v industrijskem mestu Luton v času režima Margaret Thatcher. Med socialnimi nemiri in gospodarskimi pretresi srednješolec piše poezijo in je potrt, saj prebiva v družini z dominantnim očetom in ima občutek, da v sovražni skupnosti nima prihodnosti. Nato pa mu prijatelj predstavi glasbo Brucea Springsteena. Ta ga popolnoma prevzame in spremeni.

Velika svoboda: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Grosse Freiheit. Avstrija/Nem., 2021. Režija: Sebastian Meise. Igrajo: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn, Thomas Stecher. Drama. 125 min.

Velika svoboda Foto Tv Slo

Zgodba iz povojne Nemčije, ko so oblasti kljub padcu nacističnega režima množično zapirale istospolno usmerjene.

Hansa po drugi svetovni vojni vedno znova pošiljajo v zapor samo zato, ker je homoseksualec. Komajda pozna življenje v zunanjem svetu in ta ustanova je edini prostor, kjer lahko razvije trajna razmerja. In tam Hans končno najde ljubezen, ob moškem, ki ne bi mogel biti bolj drugačen od njega – ob Viktorju, obsojenem morilcu. Odlok, s katerim so oblasti v Nemčiji zapirale homoseksualce, je bil v veljavi 123 let.