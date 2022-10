TV namigi: Voznik, Strožja kazen in Ne dihaj!

Ponedeljek, 24. oktobra

Voznik: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Baby Driver. ZDA, 2017. Režija: Edgar Wright. Igrajo: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm, Eiza González, Micah Howard. Akc. film. 135 min.

Mladi voznik za pobege se zanaša na svojo spretnost in glasbo, ki ga vedno spremlja. Zaradi nesreče v otroštvu trpi za tinitusom, to je stalnim šumenjem oz. piskanjem v ušesu, in se zato ne loči od slušalk. Ko spozna dekle svojih sanj, želi kriminalno življenje obesiti na klin in z njo pobegniti. Toda po neuspelem ropu se znajde v brezizhodnem položaju in njegovo življenje je v veliki nevarnosti.

Naspidirana kriminalka, polna vratolomnih avtomobilskih posebnih učinkov, ki so ves čas usklajeni z ritmom glasbe.

Strožja kazen: Kanal A ob 22.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Starred Up. VB., 2013. Režija: David Mackenzie. Igrajo: Jack O'Connell, Gilly Gilchrist, Frederick Schmidt, Edna Caskey, Darren Hart. Krim. 125 min.

Strožja kazen Foto Tv Slo

Eric je aroganten in nasilen najstnik, ki ga zaradi incidenta iz mladinskega zapora prestavijo v zapor za odrasle. Tam sreča svojega odtujenega očeta Nevilla. Eric se zaradi svojega temperamenta hitro znajde v težavah pri zapornikih in čuvajih. Ko se mu približa psihoterapevt Oliver, ki vodi tečaje za obvladovanje jeze, Eric zasluti žarek nečesa boljšega ...

Ampak ali bo Neville dopustil, da mu bo Oliver vzgajal edinca?

Ne dihaj!: Kino ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Don't Breathe. ZDA, 2016. Režija: Fede Alvarez. Igrajo: Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Emma Bercovici. Groz. 88 min.

Ne dihaj Foto Pro Plus

Rocky, mlada ženska iz Detroita, si želi boljšega življenja zase in za svojo sestro, zato privoli v to, da bo skupaj s svojim fantom Moneyjem in prijateljem Alexom oropala hišo nekega slepega moškega, v kateri naj bi bila skrita precejšnja vsota denarja. Prestopniki mislijo, da se bodo tako polastili lahkega plena, toda slepi lastnik se izkaže za nepričakovano krutega nasprotnika. Ta trojici prepreči lahkomiselne načrte in roparji kmalu postanejo preganjanci, ujeti v srhljivem boju za preživetje.