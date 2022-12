TV namigi: Vsa bitja, Instagram in Tisti, ki delajo

Torek, 6. decembra

Vsa bitja, majhna in velika: TV SLO 1 ob 20.00

All Creatures Great and Small. VB, 2022. 3. sezona. 1/7. Režija: Brian Percival. Igrajo: Nicholas Ralph, Gabriel Quigley, Drew Cain, Callum Woodhouse, Anna Madeley. Nad. 55 min.

Tretja sezona priljubljene nadaljevanke se dogaja od pomladi 1939 dalje.

V Darrowby za prav posebno priložnost pripotujeta Jamesova starša. Delo na veterini je v polnem zamahu, hkrati pa potekajo priprave na skromno poroko Helen in Jamesa, ki bo v najožjem krogu. A seveda ne gre brez zapletov. Po vrnitvi s poročnega oddiha Siegfried preseneti Jamesa. Tristan je končno opravil vse izpite in upa, da si bo pridobil bratovo zaupanje. Gospa Hall, ki ima svoje težave, predano skrbi za gospodinjstvo in še vedno zagovarja Tristana. Na političnem prizorišču je vedno bolj napeto ...

Instagram brez filtra: TV SLO 1 ob 20.55

Instagram, la foire aux vanités. Fr., 2022. Režija: Olivier Lemaire. Dok. odd. 60 min.

Instagram brez filtra Foto Tv Slo

Instagram sta leta 2010 razvila študenta Kevin Systrom in Mike Krieger, kot platformo za objavo svojih fotografij s potovanj. A aplikacija je hitro postala priljubljena in čez dva meseca je imela že milijon registriranih uporabnikov. Čez dve leti je aplikacijo za milijardo dolarjev odkupil Facebook in danes jo redno uporablja že poldruga milijarda ljudi.

Različnim podjetjem z oglaševanjem prinaša velike dobičke, saj si objave ogledujejo množice. Instagram pravzaprav oblikuje nove standarde v vsakdanjem življenju in resno načenja pozitivno samopodobo in psihično zdravje mnogih uporabnikov, kar je še posebej skrb zbujajoče med mladostniki.

Tisti, ki delajo: TV SLO 2 ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ceux qui travaillent. Fr., 2018. Režija: Antoine Russbach. Igrajo: Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella, Isaline Prévost, Delphine Bibet. Drama. 110 min.

Tisti, ki delajo Foto Tv Slo

Frank je odločen, discipliniran moški, ki je vse svoje življenje posvetil delu in si je pot navzgor tlakoval sam. Ne glede na vreme, okoliščine ali čas, je Frank stalno na telefonu in usmerja ali organizira tovorne ladijske prevoze.

Zdi se, da je tak način življenja pustil posledice tudi v njegovem odnosu do družine, ki ni najbolj čustven. Potem se zgodi še izredni dogodek v podjetju, zaradi katerega se mora Frank odzvati hitro in brezkompromisno ...