TV namigi: Zakon molka, Peklenski val in Zakon in red

Ponedeljek, 22. marca

Zakon molka: Kanal A ob 20.00





Peklenski val: Planet TV ob 21.40

Peklenski val Foto Planet Tv

Zakon in red: Enota za posebne primere: Brio ob 22.45

Zakon in red: Enota za posebne primere Foto Pro Plus

Režiser Robert Redford je okrog sebe zbral skupino igralcev na ravni Oceanovih 11 in postregel z zgodbo, ki se ukvarja s tem, kako se je spridil idealizem iz 60. let.Jim Grant je odvetnik, vdovec z 11-letno hčerjo in temačno skrivnostjo. Včasih mu je bilo ime Nick Sloan in je bil pripadnik ekstremistične protivladne skupine, ki je bila odgovorna za napad s smrtnim izidom. Njegovo skrivnost odkrije mladi novinar Ben Shepard, ko aretirajo nekdanjo članico skupine Sharon (Sarandon). Jim oziroma Nick se spet poda na beg.Absurden in pretiran, a brez dvoma zabaven in učinkovit film se je tudi zaradi obeh igralcev vpisal med kultne.Agent FBI Johnny Utah mora v Los Angelesu raziskati niz drznih, skoraj popolnih bančnih ropov. Roparji nosijo maske nekdanjih ameriških predsednikov, zato dobijo vzdevek nekdanji predsedniki. Johnny odkrije, da gre za deskarje, zato se na plaži preizkusi v spretnostih deskanja na vodi. Tako spozna skupino mladih odpadnikov, katerih vodja je skrivnostni Bodhi. Bodhi Johnnyju razkrije popolnoma drug pogled na svet ...Ekipa detektivov posebne enote za spolne delikte se v novi sezoni vrne na stari kraj zločina – plažo, kjer je serijski morilec Gregory Yates zakopal svoje žrtve.Ko na obalo naplavi novo truplo, detektivka Rollinsova obišče Yatesa v zaporu, da bi od njega dobila priznanje, namesto tega pa ji morilec razkrije šokantne informacije, ki pretresejo policijski oddelek. Bensonova se mora odločiti, ali jo Yates skuša le manipulirati.