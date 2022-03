TV namigi: Zelenski, Obvladaj se in Sence nad Balkanom

Torek, 29. marca

Zelenski: TV SLO 1 ob 21.00

La story Zelensky. Fr., 2022. Režija: Willy Papa, Nicolas Fresco, Arthur Genre. Dok. dd. 55 min.

Predsednik Volodimir Zelenski je obraz ukrajinskega upora proti ruski vojski. A na oblast je prišel z le malo tradicionalnih političnih izkušenj.

Dokumentarna oddaja razkrije njegove začetke televizijskega igralca, prikaže izjemno uspešno predvolilno kampanjo in prepričljivo zmago na predsedniških volitvah ter zapleten odnos z ruskim predsednikom, poleg tega pa pojasni tudi poglavitne prelomnice v zgodovini Ukrajine.

Obvladaj se: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Please Stand By. ZDA, 2017. Režija: Ben Lewin. Igrajo: Dakota Fanning, Alice Eve, Toni Collette, Lexi Aaron, Dominique Brown. Drama. 90 min.

Obvladaj se Foto Tv Slo

Wendy stvari vidi drugače od ostalih: odločno neodvisna je, sijajnega uma in ima nagajiv misel za humor. Je tudi avtistična. Ljudje so zanjo nerešljive kode in svet jo nadvse bega. Lepega dne se odloči, da pobegne od svoje skrbnice in se poda v Los Angeles, da bi sodelovala na tekmovanju scenarijev za epizodo serije Zvezdne steze.

Še ena zgodba o odraščanju, ki v mešanico predvidljivega smeha in solz doda še nekaj startrekovske posebnosti in prepričljivo igro, da film dvigne nad povprečni žanrski izdelek.

Sence nad Balkanom: POP TV ob 23.25

Senke nad Balkanom. Srb., 2019. 2. sezona. 1/10. Režija: Dragan Bjelogrlić. Igrajo: Andrija Kuzmanović, Marija Bergam, Gordan Kičić, Jovana Stojiljković, Goran Bogdan. Nad. 110 min.

Sence nad Balkanom Foto Pro Plus

Zadnji dan leta 1933 Beograd pretrese brutalen umor, ki privede do spopadov med lokalnimi veljaki, člani visoke družbe, tajnimi organizacijami in tujimi obveščevalnimi službami.

Od blatnih ulic Jatagan male do bleščečih dunajskih hodnikov moči se poraja zarota, zaradi katere je vprašljiva prihodnost celotne države in njenega vladarja. Tudi tokrat bosta inšpektorja Andra Tanasijević - Tane in Stanko Pletikosić poskušala priti resnici do dna ...