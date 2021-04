TV namigi: Zgodba o pravem Rockyju, Stjepan Hauser in Kum

Sreda, 14. aprila





Zgodba o pravem Rockyju: TV SLO 1 ob 20.05



Hauser: Sami, skupaj – Pulj in slapovi Krke: TV SLO 2 ob 20.10





Naravni parki Slovenije: Krajinski park Kum: TV SLO 1 ob 17.25



Film uprizarja resnično zgodbo o boksarju Chucku Wepnerju, imenovanem tudi Bayoone Bleeder iz New Jerseyja, čigar boksarski dvoboj z Mohamedom Alijem leta 1975 je navdihnil Sylvestra Stallona, da je posnel znameniti film Rocky.Chuck je bil prodajalec alkoholnih pijač in oče, boksar z nekaj zmagami, čigar življenje se je čez noč obrnilo na glavo, ko so ga izbrali za dvoboj s slavnim Mohamedom Alijem. Kljub športnim klišejem film nad povprečje dvigne vrhunska, predana igra Lieva Schreiberja v glavni vlogi.Violončelist Stjepan Hauser iz svetovno znanega dua 2Cellos je v težavnih časih pandemije koronavirusa podaril gledalcem video glasbeni pobeg in tolažbo v čudovitih okoljih Hrvaške.Njemu priljubljeni repertoar je za video posnetek zaigral sam, brez občinstva. Izkušnjo biti sam in vendar povezan in skupaj bo v ikonični puljski areni delil z vrhunskimi interpretacijami skladb Benedictus Karla Jenkinsa, Bachove Arije na struni G, Carusa Lucia Dalle in Puccinijeve Nessum dorma. Sledil bo še njegov koncert s Slapov Krke.Tako rekoč na sredini slovenske dežele se 1200 metrov visoko vzpenja Kum, očak Posavskega hribovja in markantni razglednik. Na njegovem severnem hrbtu se vse od globoke soteske Save vzpenja po strminah na planotasti svet območje krajinskega parka Kum.Tu se odpira slikovita mozaična kulturna krajina. Njena odlika so ohranjeni gozdovi, po izjemni pestrosti rastlinskih in živalskih sloveča suha in polsuha travišča, kraška oblikovanost površja, podzemlja in vodnih izvirov. Na domačijah ohranjajo travniške sadovnjake, pomemben življenjski prostor ptic in žuželk. Krajinski park so vzeli domačini za svojega in znajo ceniti njegove dragocenosti, med katerimi so visoko v evropskem merilu predvsem izjemna suha travišča.