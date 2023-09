TV namigi: Zvita pločevina, Arena in Skriti obraz čokolade

Ponedeljek, 25. septembra

Zvita pločevina (Premiera): HBO ob 21.00

Twisted Metal. ZDA, 2023. 1/10. Režija: Kitao Sakurai. Igrajo: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett, Thomas Haden Church, Neve Campbell. Akc. TV-serija. 33 min.

Postapokaliptična akcijska komedija je posneta po istoimenski franšizi videoiger.

V bližnji prihodnosti so po obsežnem kibernetskem napadu mesta postala obzidane trdnjave. Kriminalci so bili izgnani iz mest in živijo v brezpravnem območju. Zunaj mest nekateri posamezniki prevažajo blago med mesti. Eden od njih, John Doe (Anthony Mackie), prevaža blago v New San Francisco, tam ga pomembna uradnica Raven (Neve Campbell) prosi, naj pripelje paket iz New Chicaga, v zameno za to pa mu obljubi državljanstvo New San Francisca.

John tako dobi priložnost, ki bi mu lahko spremenila življenje, vendar se mora soočiti z neusmiljenimi roparji v smrtonosnih in uničujočih vozilih, da bi si zagotovil boljšo prihodnost.

Arena, pogled naprej: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. Pog. odd. 55 min.

Sanacija po poplavah. Foto Črt Piksi

Oddaja bo osvežena in bo do konca leta usmerjena v odpravljanje posledic vremenskih katastrof. Kje bodo prizadeti v uničujočih poplavah živeli v prihodnje? Kdo bo finančno pomagal ljudem v stiski? Kdaj se bo začela gradnja nadomestnih nastanitev in kdo bo do njih upravičen? To so vprašanja, ki si jih postavljajo ljudje, ki se jim je v poplavah 2023 podrl svet.

Na TVS bodo ta vprašanja postavljali strokovnjakom in predstavnikom pristojnih ustanov, ki bodo gostovali v studiu. Novinarji bodo preverjali, kako poteka popoplavna obnova, kje prihaja do zastojev in zakaj, ter kaj še bi bilo potrebno storiti, da bomo kot družba solidarni, učinkoviti in usmerjeni v prihodnost. Prvo oddajo bosta vodila Elen Batista Štader in Jan Novak, urednica bo Vesna Pfeiffer.

Skriti obraz čokolade: TV SLO 2 ob 23.20

La face cachee du cacao. Fr., 2019. Režija: Paul Moreira. Dok. odd. 65 min.

Skriti obraz čokolade. Foto TVS

Leta 2001 se je donosna industrija čokolade pod pritiski nevladnih organizacij zavezala, da bo do leta 2008 odpravila otroško delo v nasadih kakavovca. Je po vseh teh letih izpolnila svojo obljubo?

Slonokoščena obala, kjer pridelajo največ kakava na svetu, si prizadeva za izkoreninjenje otroškega dela z gradnjo šol, izobraževanjem kmetov in ozaveščanjem s televizijskimi sporočili. A na zaplatah zemlje v odročnih predelih, čisto na koncu že tako slabo prevoznih cest, še vedno delajo otroci. Zasužnjene otroke, ločene od staršev, si preprodajajo trgovci z ljudmi, ki si prilaščajo tudi ves zaslužek.