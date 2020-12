TV namigi: Nevarne igre, Propaganda in Tednik

Ponedeljek, 7. decembra





Nevarne igre: Kanal A ob 20.00



Propaganda – oblikovanje soglasja

Propaganda - oblikovanje soglasja Foto Tv Slo

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Leon Vidic/delo

Spretni hazarder Michael skuje premeten načrt, kako bi v luksuzni igralnici prišel do velikega zaslužka. Ko se njegov načrt ponesreči, zbere ekipo ljudi z nadnaravnimi močmi, da bi z njihovo pomočjo priigral izgubljeni denar. Toda kmalu se znajde pred skrivnostnim in veliko močnejšim tekmecem, zaradi česar ogrozi sebe in člane svoje ekipe, ki so postali njegovi prijatelji.Ruska različica filma Mojstri iluzij (2103) žal ni tako uspešna kot izvirnik.Leta 1988 sta Edward S. Herman in Noam Chomsky izdala knjigo, v kateri sta skušala dokazati, kako masovni medij delujejo kot sredstvo propagande.Dokumentarna oddaja z bogatim arhivskim gradivom pokaže, kako so mnenjski voditelji v Združenih državah Amerike razvili orodje prepričevanja prebivalstva, da bi to privolilo v vstop v prvo svetovno vojno, in kako jim je v manj kot petdesetih letih uspelo razviti eno izmed najbolj prodornih strok našega časa – odnose z javnostmi.Ali je v času epidemije vzcvetelo ovaduštvo? Policija je v nekaj mesecih prejela nekaj tisoč prijav občanov, največ zaradi druženja in prehajanja v druge občine.Epidemija je na površje naplavila tudi nerešen problem pravice do odločanja o zdravljenju in končanju življenja predvsem starejših bolnikov.V najstniških letih sta se zaljubila, a njuna ljubezen je bila prepovedana. Usoda ju je spet združila po šestdesetih letih, nedavno sta se celo poročila. Kako pomembni sta ljubezen in spolnost v jeseni življenja, še posebej v izrednih razmerah?