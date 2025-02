Slovenski študenti med finalisti tekmovanja na Stanfordu

Ekipi kreativnih študentov programa medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Praxice in Mission of Generations, sta se pod mentorstvom doc. dr. Katje Udir Mišič, asist. Sare Brecl in Urbana Lapajneta iz Tovarne podjemov uvrstili med osem finalistov prestižnega tekmovanja Stanford Longevity Design Challenge 2025.

Tekmovanje vsako leto organizira Inštitut za dolgoživost Univerze Stanford v sodelovanju z različnimi partnerji, ponuja pa denarne nagrade in brezplačno mentorstvo v podjetju. Namenjeno je vsem univerzitetnim študentom, ki jih zanimata oblikovanje izdelkov in storitev za dolgoživost.

Druga izmed ekip študentov UM FERI, ki se je uvrstila v finale tekmovanja. FOTO: Univerza v Mariboru

Tema tekmovanja 2024–2025 je ustvarjanje rešitev za izboljšanje izobrazbe in priložnosti za učenje na vseh življenjskih stopnjah v skladu s pobudo New Map of Life, ki si prizadeva oblikovati družbo, bolj prilagojeno življenju v starosti, in Futures Project on Education and Learning for Longer Lives, celoletnim programom, ki raziskuje, kako lahko izobraževalni in učni sistemi podpirajo daljše in kakovostno življenje, prehode med kariernimi področji ter vseživljenjsko učenje, je zapisano v izjavi za medije.

Slovenski ekipi bosta aprila svojo idejo predstavili na Univerzi Stanford v Združenih državah Amerike, kjer se bosta potegovali za glavno nagrado. Letošnja tema je študente spodbudila k osnovanju rešitev, ki obravnavajo ključne izzive in priložnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih – od medgeneracijskega učenja do novih orodij za učinkovite prehode med področji dela. S programom si prizadevajo za razvoj izobraževanja, ki je v skladu z zahtevami sodobnega okolja.