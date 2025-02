Novi obrat v Mengšu tudi priznanje slovenskemu znanju

Z odprtjem novega specializiranega obrata za proizvodnjo virusnih vektorjev v Mengšu se je končala še ena Novartisova investicija v podjetje pri nas, ki v Slovenijo prinaša novo tehnologijo in s katero se pomembno širijo njegove raziskovalne in proizvodne zmogljivosti ter potrjuje ključno vlogo Slovenije v globalni mreži farmacevta.

Obrat – poimenovali so ga Vifa One –, ki so ga začeli graditi leta 2023 in vanj vložili 40 milijonov evrov, bo podpiral proizvodnjo virusnih vektorjev, ki so ključni del prebojnih celičnih in genskih terapij za zdravljenje nekaterih hudih avtoimunih in genskih bolezni ter rakavih obolenj. Popolnoma avtomatizirano proizvodno okolje bo pod eno streho in z uporabo napredne robotike zagotavljalo natančnost in učinkovitost proizvodnih procesov.

»Najsodobnejša tehnologija, ki jo prinaša obrat, ne postavlja le novega industrijskega standarda, ampak tudi pomembno povečuje zmogljivosti Novartisa za zagotavljanje prebojnih terapij, obenem pa omogoča izpolnjevanje najvišjih standardov kakovosti za vsak proizveden izdelek,« so pojasnili v Novartisu.

Simbolno so novi obrat otvorili generalna direktorica Novartisa v Sloveniji Petra Štefanič Anderluh ter globalni vodja proizvodnje velikih molekul Roland Gander in član uprave Steffen Lang. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Roland Gander, globalni vodja proizvodnje velikih molekul, je zagon Vife One, ki je prvi Novartisov obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev v Evropi, označil kot mejnik, ki bo okrepil robustnost farmacevtove globalne dobavne verige. Odpadla bo namreč določena odvisnost od zunanjih dobaviteljev, tudi s tem bo omogočil hitrejšo pot izdelkov od razvoja do sprostitve na trg. »Močno se zanašam na stroko in znanje sodelavcev tu v Mengšu, ki je res vrhunsko,« je dodal.

Steffen Lang, član izvršnega odbora Novartisa in predsednik Novartisovih proizvodnih dejavnosti, je poudaril, da je družba lani z zdravili dosegla 300 milijonov pacientov, pri tem pa je imelo pomembno vlogo podjetje v Sloveniji. Kajti lokaciji v Ljubljani in Mengšu podpirata več kot polovico Novartisovih strateško najpomembnejših inovativnih zdravil v različnih fazah razvoja, proizvodnje in storitev. Podjetje je do zdaj v Sloveniji vložilo že 3,5 milijarde evrov, in to predvsem v raziskave in razvoj, povečevanje proizvodnih zmogljivosti ter v trajnostne okoljske tehnologije.

»Slovenski strokovnjaki pomembno prispevajo k tehnološkemu napredku in inovacijam v raziskavah, razvoju in proizvodnji Novartisovih inovativnih zdravil. Njihovo znanje, izkušnje in dosežki so v Novartisu prepoznani in cenjeni ter so temeljni vzrok za nenehne naložbe v Sloveniji. Ena od njih je tudi novi obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev, ki ima kot edini tovrstni Novartisov proizvodni obrat v Evropi pomembno strateško vrednost,« je poudaril.

Celične in genske terapije predstavljajo revolucionarni napredek v sodobni medicini, saj prinašajo popolnoma nove možnosti zdravljenja prej neozdravljivih ali težko ozdravljivih bolezni. Te terapije so že pokazale izjemen uspeh pri zdravljenju nekaterih vrst rakavih obolenj, genetskih stanj in redkih bolezni. Z nadaljnjimi raziskavami in razvojem imajo celične in genske terapije potencial, da zagotovijo bolj prilagojeno, natančno in učinkovito zdravljenje številnih bolezni.

Pomembno sodelovanje s fakultetami

Generalna direktorica Novartisa v Sloveniji Petra Štefanič Anderluh je spomnila, da so edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji, ki pokriva raziskave in razvoj ter proizvodnjo inovativnih zdravil, odprtje obrata Vifa One pa je naslednji velik korak, saj bo omogočilo vstop na področje celičnih in genskih terapij. K uspešnosti prispevajo ustrezno okolje, ki podpira inovativnost, predani in vztrajni zaposleni ter podpora matične družbe. Poudarila je kakovost znanja, ki ga mladi dobijo na fakultetah, in pomen sodelovanja z akademsko skupnostjo ter lokalnim okoljem.

Obrat, ki krepi največje industrijsko središče sodobne inovativne biotehnologije pri nas, je tudi pomembna pridobitev za slovensko gospodarstvo in za znanstveno okolje. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije, je poudaril, da se Novartisova vlaganja uvrščajo med vodilne neposredne tuje naložbe v državi – od vstopa na slovenski trg so dosegla že 3,5 milijarde evrov – in pomembno prispevajo k razvoju slovenske znanosti.

»Veseli me, da Novartis uspešno sodeluje z univerzami in znanstvenoraziskovalnimi institucijami ter daje velik poudarek razvoju mladih talentov in prenosu znanja v prakso. Sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo in stimulativno znanstvenoraziskovalno in inovacijsko okolje, ki ga država podpira tudi z izdatnim financiranjem, sta ključni za uspešen razvoj slovenske družbe,« je dejal.