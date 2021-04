Ura, ki jo ustavljajo in prižigajo potresi

Z Japonske prihaja nenavadna zgodba o sto let stari uri, ki je več let le dvakrat na dan kazala pravilen čas, zdaj pa znova neprestano tiktaka. Ura, ki je postavljena v budističnem templju, se je ustavila leta 2011, ko je Japonsko prizadel katastrofalen potres in cunami. Uro je takrat zalila voda, saj je cunami povsem poplavil tempelj na območju kraja Jamamoto severno od Fukušime. Tempelj je po potresu sicer služil kot prostovoljska baza.Kljub trudu lastnika ure, glavnega meniha v templju, ure ni bilo mogoče popraviti.Deset let kasneje – 13. februarja letos – je območje stresel nov, k sreči milejši potres. A očitno je bilo tresenje ravno prav močno, da je zbudilo ostarelo uro, navajajo tuji mediji, ki povzemajo japonski časnik Mainiči Šimbun. Sakano je dan po potresu pregledoval tempelj za morebitno škodo in opazil, da 80 centimetrov velika ura tiktaka in tiktaka še danes.V podjetju Seiko, v katerem so sestavili to uro, menijo, da je verjetno potres ravno prav stresel mehanizem ure in ga sprostil morebitnega prahu, ki bi lahko povzročil okvaro. Sakano je dodal, da je vsekakor novica o delujoči uri navdihujoča in jih spodbuja k nadaljevanju dela.