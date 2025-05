V Braziliji umrla najstarejša oseba na svetu

V Braziliji je v sredo umrla najstarejša oseba na svetu, 116-letna Inah Canabarro Lucas. Brazilka, ki je zaradi krhkega zdravja komaj preživela otroštvo in pri 26 letih postala nuna, je dolgoživost pripisovala Bogu. Naziv najstarejše osebe se zdaj seli v Veliko Britanijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah baze podatkov LongeviQuest, ki spremlja dolgoživost, je bila Canabarro v otroštvu krhkega zdravja in so številni dvomili, da bo preživela.

Čeprav je trdila, da je rojena 27. maja 1908, so raziskave pokazale, da je bil njen dejanski rojstni datum verjetno 11 dni kasneje, 8. junija, podatke LongeviQuesta navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Nuna je postala leta 1934 in delala kot učiteljica. Ob njenem 110. rojstnem dnevu ji je blagoslov namenil papež Frančišek, ki je umrl minuli v ponedeljek v starosti 88 let.

Canabarro je živela 116 let in 326 dni. Po navedbah LongeviQuesta je bila 15. najstarejša dokumentirana oseba v zgodovini in druga najstarejša nuna za Francozinjo Lucile Randon, ki je umrla leta 2023 pri 118 letih.

Najstarejša oseba na svetu je postala po smrti Japonke Tomiko Itooka januarja, ki je prav tako umrla v starosti 116 let. Naziv najstarejše osebe ima zdaj Ethel Caterham iz Surreyja v Angliji, ki je po podatkih LongeviQuesta star