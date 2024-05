V letošnji olimpijski kolekciji bo kraljevala temno modra

Tudi tokratno kolekcijo oziroma uradne uniforme slovenskih športnikov tekmovalcev za letošnje olimpijske igre v Parizu je zasnoval Sandi Murovec, ustanovitelj športne znamke UPS in znani smučar demonstrator, ki je prvo kolekcijo za slovenske olimpijce zasnoval za poletne igre v Londonu leta 2012. Barve in njihovi podtoni na oblačilih so opredeljeni znotraj celostne grafične podobe Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki so jo leta 2019 zasnovali v agenciji Arnoldvuga+. Uporaba primarnih barv, med katere sodijo natančno določeni odtenki zelene in modre ter bela, je obvezna, preostale odtenke (in črno) pa se uporablja po potrebi.

Kompleti za prosti čas FOTO: Aleš Fevžer

Prav tako od leta 2012 uradna olimpijska oblačila za Slovenijo izdeluje kitajski proizvajalec Peak, za udeležbo na pariških igrah bo vsakemu športniku pripadlo okoli štirideset kosov. »Ker je Peak znamka športnih oblačil, naši športniki niti na odprtju ne nosijo elegantnejših oblačil, poleg tega dobavitelj ne dovoli, da bi, denimo, elegantnejša izdelal kdo drug,« je za Delo pojasnil Murovec. A kljub temu bo na otvoritvi nekaj elegance vendarle videti, je prepričan, to so dosegli z bomber jaknami in ženskimi krili ter pokrivalom, ki naj bi spominjal na francosko baretko.

Uniforma za otvoritveno slovesnost FOTO: Aleš Fevžer

»Vsakokrat znova skušam najti prava razmerja med moderno obliko, identiteto slovenskega športnika, navijači, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in (če je le možno) tudi pridihom identitete prireditelja. A slovenski šport je poleg vrhunskih dosežkov že dolgo prepoznan tudi po olimpijskih oblačilih. Ker so v teh oblačilih osvojili že toliko odličij, so na nek način postala kultna,« je prepričan sogovornik.

OKS bo aktualno kolekcijo predstavila ta konec tedna, v soboto, 18. maja 2024, ob 11. uri pred trgovino Intersport v ljubljanskem BTC Cityju; poleg manekenov jo bodo predstavili tudi športniki, ki bodo nastopili v Parizu. Del kolekcije pa bo mogoče tudi kupiti. Spremljati pa bo mogoče tudi pot Slovenske bakle, ki bo v soboto obiskala vrh Kristalne palače ter med svoje nosilce vpisala športnike, olimpijce, gasilce ter Junake 3. nadstropja. Na fotografijah, ki so jih danes poslali v javnost, pa so jih oblekli atleti Anita Horvat, Neja Filipič in Luka Janežič, jadralec Žan Luka Zelko in plavalec Peter John Stevens.