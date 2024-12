V povezavi s smrtjo Liama Paynea pet obtožnic

V Argentini so danes proti petim ljudem vložili obtožnice v povezavi s smrtjo britanskega pevca skupine One Direction Liama Paynea, ki je oktobra padel z balkona hotela v Buenos Airesu. Med drugim so spremljevalca zvezdnika ter direktorico in glavnega receptorja hotela obtožili uboja iz malomarnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Še enega hotelskega uslužbenca in natakarja so obtožili, da sta pevcu priskrbela kokain. Zanju so odredili pripor, grozi jima do 15 let zapora.

Direktorici hotela in glavnemu receptorju grozi do pet let zapora.

Predstavniku zvezdnika, ki ga je spremljal v Argentini, pa do 15 let. Slednjega so namreč obtožili še zanemarjanja osebe, ki je kasneje umrla v povezavi z narkotiki. Menijo, da je spremljevalec kršil svojo obveznost do oskrbe, pomoči in podpore zvezdniku. Čeprav je vedel, da je pevec opit in ranljiv, ga je namreč pustil samega.

Payne je bil star 31 let, ko je 16. oktobra padel z balkona sobe v tretjem nadstropju hotela v argentinski prestolnici Buenos Aires. Po navedbah državnega tožilstva forenzični strokovnjaki menijo, da je verjetno, da je omedlel, ko je poskušal preplezati balkonsko ograjo. Obdukcija je v njegovem telesu odkrila velike količine alkohola in kokaina.

Fantovska skupina One Direction je bila ena najbolj komercialno uspešnih izvajalcev na svetu. Leta 2016 je prenehala delovati, Payne pa je nadaljeval samostojno pot.