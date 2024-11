Zadnje slovo od Liama Payna

Pred dobrim mesecem je po padcu z balkona v tretjem nadstropju hotela CasaSur Palermo v Buenos Airesu v Argentini umrl nekdanji član zasedbe One Direction Liam Payne. Star je bil 31 let. Po poročanju spletnega portala The Mirror, bodo zvezdnika, za katerim po njegovi prezgodnji smrti žalujejo po vsem svetu, pokopali v njegovem rojstnem mestu Wolverhampton v Angliji.

Pogreba se bo udeležila njegova ožja družina, člani zasedbe One Direction, pa tudi njegovi najbližji prijatelji. Med povabljenci sicer menda ne bo njegovega prijatelja Rogelia "Roger" Norsa. Argentinski glasbeni mogotec je bil z Liamom malo pred pevčevo smrtjo. Vir je za The Mirror trdil, da Roger ni dobrodošel na Liamovem pogrebu zaradi tekoče preiskave smrti zvezdnika One Direction.

Liamova družina upa, da bo pogreb potekal brez zapletov. V kratki izjavi po njegovi smrti je družina dejala, »da imajo zlomljeno srce in da bo Liam večno živel v njihovih srcih. Spominjali se ga bomo po njegovi prijazni, zabavni in pogumni duši.«

FOTO: Phil Noble/Reuters

Med udeleženci pogreba se sicer pričakujejo številne zvezdnike, med njimi Harryja Stylsa, Nialla Horaan, Louisa Tomlinsona in Zayn Malik, kot tudi Simona Cowlla. Po poročanju BBC-ja se bo pogreba udeležila tudi dekle, s katero je bil nazadnje v razmerju Kate Cassidy.

Oboževalci na družbenih omrežjih pozivajo, da naj oboževalci ne pridejo na njegov pogreb. Kot je zapisal en oboževalec na tiktoku: »Rotim vas, da se zavedate, da njegova družina in prijatelji preživljajo težke čase in se nimajo časa ukvarjati še z javnostjo oz. oboževalci. Zaslužijo si, da se od njega mirno poslovijo«.

Kot je pokazala obdukcija, je 31-letnik umrl zaradi politravme ter notranje in zunanje krvavitve. Preliminarni toksikološki rezultati so pokazali, da je imel Payne v telesu številne snovi, ko je umrl, vključno s t. i. »rožnatim kokainom«. Forenzični izvedenci pa so ugotovili, da je imel skupno kar 25 poškodb, ki jih je utrpel zaradi padca z višine, navaja The Mirror.

FOTO: Hollie Adams/Reuters

Liam je predstavljal petino najuspešnejše fantovske skupine po zasedbi The Beatles. Imel je komaj 16 let, ko je bil v središču pozornosti britanskega X Factorja, ko se je tedaj pridružil kolegom Louisu Tomlinsonu, Harryju Stylesu, Zaynu Maliku in Niallu Horanu. Skupina je v nadaljevanju dosegla neverjetne uspehe, vendar pa je bila, kot navaja The Mirror, ves čas prisotna tudi temna plat slave in bogastva, saj je Liam vse življenje odkrito govoril o svojih bitkah z odvisnostjo. Nekoč je priznal, da se je zatekel k alkoholu v svojih zgodnjih dneh zasedbe One Direction, potem ko so njega in njegove kolege iz skupine zaklenili v hotelske sobe, da bi jih zaščitili pred ogromnimi množicami oboževalcev, ki so bili zunaj hotela.