V Sakari znova naleteli na arheološki zaklad

V arheološkem najdišču v Sakari, južno od Kaira, so znova naleteli na večje odkritje. Med drugim je ekipa pod vodstvom egiptologanašla več kot 50 sarkofagov in antični pogrebni tempelj. Leseni sarkofagi izvirajo iz Novega egipčanskega kraljestva, to je iz obdobja od 16. stoletja pred našim štetjem do 11. stoletja pred našim štetjem. Našli so jih v 52 pogrebnih vdolbinah okoli deset do 12 metrov globoko, poroča AFP.Izkopavanja so jih tokrat pripeljala tudi do pogrebnega templja kraljice Naert, žene kralja Tetija. Antične artefakte so našli v bližini piramide, kjer je pokopan Teti, prvi faraon iz šeste dinastije starega kraljestva.Sakara je bogato arheološko najdišče. Novembra lani so tam odkrili več kot sto skoraj nepoškodovanih sarkofagov, poleg tega še na stotine kipcev, ki upodabljajo egipčanska božanstva in druga mitološka bitja. Odkritje je staro več kot 2500 let in pripada visokim uradnikom iz poznega in ptolemajskega obdobja (od 672 pr. n. š. do 30 pr. n. š.). Že takrat so slutili, da to ni zadnje, kar skriva puščavsko območje.Na območju so v preteklosti našli še več drugih zanimivih grobnic in tudi grobnic živali, med drugim so našli mumificiranega mladiča leva Egiptovska vlada upa, da bodo nova odkritja znova vzbudila navdušenje nad starim Egiptom in da se bo to poznalo na turističnem obisku. Turizem je močno upadel leta 2011 zaradi vstaje, zdaj pa je, tako kot drugod po svetu, okrnjen zaradi pandemije covida-19.