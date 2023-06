Oceanograf: Vedeli smo, da se bo to enkrat zgodilo

Dr. David Gallo, ameriški oceanograf in raziskovalec morskih globin je v zvezi z obsežno reševalno misijo, da bi našli Titan, plovilo OceanGata, za Sky News dejal, da je »globokomorska skupnost« pričakovala, da se bo to enkrat zgodilo«, in nesrečo primerjal z letali, ki izginejo. »Poznali smo vse težave. Kaj narediš, če podmornica obtiči, če de izpraznijo baterije in glede tega ni nobenega načrta, ni ničesar? Jezi me samo to, da bomo šele zdaj začenjali postavljati stvari na prvo mesto.«

David Gallo je ameriški oceanograf in raziskovalec morskih globin. Že skoraj 40 let je njegovo ime v ospredju raziskovanja oceanov, sodeluje tudi pri razvoju novih tehnologij in znanstvenih odkritij, ki oblikujejo naš pogled na planet Zemljo.

Čudeži se dogajajo

Podmornica, ki je izginila na poti do razbitin Titanika, je morda implodirala in se sesedla na koščke, je pred dnevi še dejal strokovnjak, ki Titanovega pilota Paul-Henrija Nargeoleta opisuje kot svojega najboljšega prijatelja.

Po njegovem mnenju, če podmornice niso našli na razbitinah Titanika, to pomeni, da se je moralo nekaj zgoditi sredi vode, zaradi česar so izgubili radijsko komunikacijo. Najslabši možni scenarij je po njegovem katastrofalna implozija same podmornice, kar bi bilo naravnost grozljivo, je dejal Gallo. »Od tod ni več vrnitve. In o tem je neprijetno razmišljati, toda ne vem, kako drugače lahko tako hitro izgineš.«

Gallo je danes za oddajo Dobro jutro, Britanija komentiral tudi zvoke topih udarcev, ki so jih reševalci slišali v morju. »Na tej točki moramo domnevati, da je to podmornica, in se hitro premakniti na tisto mesto, jo poiskati in tja spraviti robote, da preverijo, kje je.« Reševanje pa bo po njegovem od takrat trajalo več ur. A tudi čudeži se dogajajo ...