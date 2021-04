Kraljica Elizabeta II. ima 95. rojstni dan

Slutiti je spremembe

Lani, prvič v zgodovini njenega vladanja, je kraljičin rojstni dan zaradi pandemije covida-19 minil brez topovskih salv. Enako bo letos, a zaradi žalovanja za možem, princem Filipom. FOTO: Reuters

Čeprav je bilarojena pred natanko 95 leti, kraljičin rojstni dan uradno praznujejo drugo junijsko soboto s parado več kot 1400 vojakov, 200 konj in 400 glasbenikov, znano kot Pozdrav zastavam (Trooping the ­Colour), ki na ulice osrednjega Londona privabi tisočglave množice. Zaradi smrtiin pandemije bodo praznovanja letos vnovič okrnjena. Kraljica in kraljeva družina bosta žalovanje uradno končali pojutrišnjem.Dvojno rojstnodnevno praznovanje je pred več kot 270 leti uvedel kralj, ki si je želel svoj poznojesenski rojstni dan praznovati poleti. Kraljičinega letošnjega naj bi praznovali 12. junija, a so iz Buckinghamske palače sporočili, da bo zaradi pandemije že drugič zapored odpadel. Načrtujejo pa parado na notranjem dvorišču windsorskega gradu, najbrž podobno lanski.Že tedaj si jo je kraljica ogledala brez Filipa, ki naj bi prireditev spremljal skozi okno. To je bilo prvič, da je svoj uradni rojstni dan praznovala v Windsorju – nazadnje ga je njena praprababica,, leta 1895 –, in bilo je drugič v njenemu 68-letnem kraljevanju, da je parada v Londonu odpadla. Leta 1955 je bila odpovedana zaradi nacionalne stavke železnic.Lani, prvič v zgodovini njenega vladanja, je kraljičin rojstni dan zaradi pandemije covida-19 minil brez topovskih salv v središču Londona, enako bo letos, a zaradi žalovanja za možem, princem Filipom. Na dan njegovega sobotnega pogreba je umrl tudi njun prijatelj sir, nekdanji direktor kraljeve kobilarne, ki je to službo opravljal skoraj 30 let in bil, kar zadeva konjske dirke, velik zaupnik kraljice matere.Kraljica, ki svoj resnični rojstni dan običajno praznuje zasebno, v družinskem krogu, naj bi si danes v nasprotju z lanskim letom, ko ga je zaradi varnosti pred okužbo z novim koronavirusom praznovala le z možem, vzela čas za mirno rojstnodnevno kosilo z najožjimi družinskimi člani. O tem, ali bo med njimi tudi vnuk,, krožijo nasprotujoče si informacije.​Je pa v senci pogreba in žalovanja slutiti tudi spremembe. Po poročanju Telegraphain njegov sin,, vojvoda Cambriški, v naslednjih tednih načrtujeta družinski vrh, na katerem naj bi odločili o prihodnosti monarhije. Kraljica naj bi se po odstopu Susseških od kraljevih dolžnosti v začetku lanskega januarja – uradno sta jih končala dva meseca pozneje – obrnila k snahi, ženi najmlajšega sina, grofici Wesseški, naj stopi iz sence bolj v ospredje.Vojvoda Susseški, ki naj bi se po poročanju opravljivega Suna po pogrebu več kot dve uri pogovarjal z bratom in očetom, je od kraljeve družine doživel hladen odziv, zlasti, Edwarda in Sophie. Z očetom Charlesom naj bi se pogovarjal tudi predvčerajšnjim, med drugim o prihodnosti monarhije in svoji vlogi v njej. Kraljeva biografinjapričakuje, da bo Charles na dolgi rok iz kraljeve družine povsem izločil Harryja inter poskušal zmanjšati davkoplačevalske stroške, za kar naj bi si že dolgo prizadeval.Kraljica naj bi se izogibala spremembam, zdaj, ko je ovdovela, pa naj bi prestolonaslednik prevzel vse več njenih dolžnosti in jo spremljal že pri slavnostnem odprtju britanskega parlamenta 11. maja. »Čeprav mislim, da si kraljica želi opravljati dolžnosti, bo to še težje po pandemiji in izolaciji. Hvaležna mu bo, da bo prevzel, si predstavljam, tudi precej velike odločitve v imenu kraljeve družine,« je poudarila Angela Levin.