Novozelandska vlada napovedala prepoved pasjih dirk

Novozelandska vlada je napovedala prepoved pasjih dirk. Zakon bo stopil v veljavo z letom 2026 zaradi prevelikega števila poškodb in pasjih smrti, največkrat evtanazij.

Pasje dirke z angleškimi hrti (greyhoundi) v Novi Zelandiji izvirajo iz 19. stoletja, a zadnja leta vzbujajo vse več kritik glede ravnanja s psi in kvaliteto njihovih življenj. Tovrsten »šport« se še naprej izvaja tudi v Združenem kraljestvu, v ZDA in na Irskem.

Psi, ki so »odslužili« svojemu namenu

Guardian poroča o več incidentih, ko so pse zlorabljali in celo evtanazirali, čeprav so bili le poškodovani ali pa so »odslužili« svojemu športnemu namenu. Novozelandska vlada je že leta 2021 opozorila organizatorje pasjih dirk, naj izboljšajo pogoje za živali ali pa bodo tovrstne prireditve ukinili.

Winston Peters odločitev o prepovedi pasjih dirk sprejema s težkim srcem, a pravi, da gre za dobrobit živali. FOTO: Craig Hudson/Reuters

Podpredsednik novozelandske vlade in minister za dirkeje naznanil, da so odločitev sprejeli s težkim srcem, a zaradi naraščajočega števila pasjih poškodb niso imeli druge izbire. Pasja dirkališča in s tem povezane organizacije bodo do konca leta 2026 zaprti.

»Čeprav smo v industriji dirkanja angleških hrtov v zadnjih letih dosegli velik napredek, odstotek poškodb psov še vedno ostaja visok, zato smo sprejeli odločitev za dobrobit živali,« je dejal Peters.

Premik v industriji bodo postopoma izvedli prek naslednjih 20 mesecev. S tem bodo omogočili, da dirkalnim psom najdejo nove domove.

Več kot 2900 psom bodo iskali nov dom

Zakon o prepovedi pasjih dirk bodo v novozelandskem parlamentu predstavili prihodnje leto, medtem ko bodo zakon o preprečevanju evtanazije dirkalnih psov predstavili že prihodnji teden. V odločanje o novi zakonodaji bo vključen posvetovalni svet, med njimi tudi člani dirkaške industrije. Skupina bo skupaj z organizacijami za blaginjo živali zagotovila, da bo več kot 2900 dirkalnih psov dobilo nov dom, je dodal Peters.

V pretekli sezoni 2023/24 so na Novi Zelandiji organizirali kar 4800 pasjih dirk, dirkaška industrija pa letno z dirkami angleških hrtov v državno blagajno prinese 760 milijonov novozelandskih dolarjev, kar je 8,5 odstotka celotne vrednosti te industrije.

Nov zakon ne bo prepovedal le pasjih dirk, temveč tudi nepotrebno evtanazijo dirkalnih psov. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Organizacija na čelu dirkanja angleških hrtov Greyhound Racing NZ je na družbenem omrežju izrazila užaloščenost in razočaranje nad odločitvijo vlade. »Njihova odločitev ne vpliva le na šport, temveč na družine, podjetja in skupnosti, ki so posvetili svoja življenja skrbi in vzrejanju angleških dirkalnih hrtov,« je dejal predsednik organizacije Sean Hannan.

Po ocenah vlade je v tem sektorju dirkaške industrije zaposlenih več kot 1000 ljudi.

Organizacije za zaščito živali se vladi zahvaljujejo

Skupine in organizacije, ki so se za prepoved pasjih dirk zavzemale že več let, so izrazile zadovoljstvo z odločitvijo vlade.

Na tisoče nekdanjih dirkalnih hrtov bo v naslednjih 20 mesecih iskalo nov dom. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Predstavnik zelene stranke za dobrobit živali in dirkanjeje vlado pohvalil, saj je poslušala mnenje javnosti. »Prejšnje vlade so nakopičena poročila o zanemarjanju, krutosti in zlorabi znotraj te industrije pometla pod preprogo,« je dejal Abel in dodal: »Zadovoljni smo z odločitvijo ministra Winstona Petersa, ki bi jo morali sprejeti že pred leti.«

Arnja Dale, glavna znanstvenica pri dobrodelni organizaciji za zaščito živali SPCA, je v svoji izjavi za Guardian prav tako pozitivno nagovorila vlado: »Hvala, ker ste poslušali novozelandsko javnost, strokovnjake in upoštevali dokaze. Hvala, ker tlakujete pot, da bodo ti psi lahko imeli lepo življenje.«

Društvo Hrtji svet Slovenije rešuje dirkalne pse iz tujine in jim omogoča iskanje novih domov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Društvo Hrtji svet Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 2009, prav tako rešuje nekdanje dirkalne pse iz tujine. Organizacija hrtom ne pomaga le prek posvojitve, temveč tiste, ki želijo pomagati, spodbuja tudi k ozaveščanju, podpornemu članstvu, donacijam in začasnemu skrbništvu.

Ozaveščanje ljudi je tisto, ki pripomore k večjemu prepoznavanju problematike hrtov med ljudmi, kar posledično privede do tega, da se še v večjem številu borimo proti tovrstnim zlorabam nemočnih živali, je zapisano na njihovi spletni strani.