Vojna zvezd ali oboževalci vračajo udarec

Fans Strike Back (Oboževalci vračajo udarec) velja za največjo razstavo o filmski franšizi Vojna zvezd na svetu. Po Londonu, Parizu in New Yorku je prispela v dunajsko Mestno halo (Stadthalle, na ogled do 1. aprila). Prikazuje več kot 700 nostalgičnih zbirateljskih predmetov, figur junakov sage in njihovih sovražnikov, vozil, orožja in druge opreme, skulptur, plakatov, kostumov ...