Vrečke za večkratno uporabo za lažji vsakdan in čistejše okolje

Ali so plastične vrečke pristale v smeteh, kjer se bodo razkrajale več sto let, ali pa skupaj z drugimi vrečkami polnijo vaše predale. Alternativa so praktične vrečke za večkratno uporabo, s katerimi boste prihranili denar in živce ter obenem poskrbeli za čistejše okolje

V primerjavi z navadnimi plastičnimi vrečkami so tiste za večkratno uporabo močnejše in zato tudi vzdržljivejše. Če se vam je pogosto zgodilo, da so se vam plastične vrečke na poti iz trgovine domov strgale, je to pri vrečkah za večkratno uporabo malo verjetno.

Ker jih uporabljate vedno znova in znova, z njimi ne polnite smeti in ne obremenjujete okolja s plastiko. Dobra plat nekaterih vrečk za večkratno uporabo, kot so na primer bombažne vrečke ali mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo, je tudi ta, da jih lahko operete kar v pralnem stroju.

Ker so zelo prostorne in ker jih lahko nosite v roki ali na rami, so velike nakupovalne vrečke odlične za nakupovanje živil, uporabljate pa jih lahko tudi za druge nakupe, shranjevanje stvari in celo podarjanje daril. Nekatere imajo v notranjosti žepek, kamor lahko spravite manjše stvari, da jih ne iščete po vsej vrečki.

Ste vedeli, da lahko mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo uporabite tudi za pranje sadja in zelenjave, shranjevanje kruha, pranje perila v pralnem stroju ter celo pakiranje oblačil in obutve?

Zdaj vam ni treba več shranjevati navadnih plastičnih vrečk! Vrečke za večkratno uporabo boste namreč lahko uporabljali vedno znova in znova. Ker jih lahko preprosto zložite, pa ne bodo zasedle celotnega predala.

V primerjavi z navadnimi plastičnimi vrečkami so tiste za večkratno uporabo bolj kompaktne in predvsem lepše. Nekatere med njimi so okrašene s poslikavami, ki so prava paša za oči, ali motivacijskimi napisi, s katerimi boste vzbudili pozornost, zato jih boste ponosno nosili in pokazali.

V Spar prihajajo DOBRE VREČKE!

V Sparu so se v sklopu projekta Skupaj za manj plastike zavezali, da bodo zmanjševali količino plastike, uporabljali okolju prijazne materiale in spodbujali k trajnosti. S tem namenom Spar kot prvi trgovec z novim letom umika plastične vrečke na oddelku sadja in zelenjave. Namesto njih prihajajo DOBRE VREČKE – SPAR mrežaste vrečke za večkratno uporabo in biorazgradljive vrečke za 0,03 €, ki bodo na voljo na oddelku sadja in zelenjave. Prednosti DOBRIH VREČK sta med drugim, da so biorazgradljive tudi na domačem kompostu in da jih lahko ponovno uporabite, na primer za biološke odpadke. V Sparu so naredili izračun, da bodo tako skupaj prihranili kar 105 ton plastike na leto.

V Sparu imajo več DOBRIH VREČK: papirnate vrečke, biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, biorazgradljive nakupovalne torbe, trajne nakupovalne torbe iz reciklatov in SPAR Online vračljive papirnate vrečke. Po novem pa v trgovinah SPAR in INTERSPAR najdete tudi bombažne nakupovalne torbe s poslikavami študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, ki so zmagale na Sparovem natečaju SPAR ART. V vsaki torbi je priročen žepek za SPAR mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo – tako jih ne boste nikoli več pozabili vzeti s seboj.

V posebni ponudbi med 27. in 30. 12. 2023 v Sparu ob nakupu nove bombažne nakupovalne torbe študentov ALUO prejmete paket SPAR mrežastih vrečk 4/1 brezplačno.