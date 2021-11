Vrhunski chefi iz oči v oči

»To ni ne kulinarični ne gastronomski dogodek, ampak dogodek o hrani.« S temi besedami je včeraj Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek gostinstvo in organizator European Food Summita, predstavil z lanskega leta prestavljeno prireditev. »Svet dandanes potrebuje hrano, ki je odgovorno pridelana in odgovorno uporabljena, predvsem pa, da je je dovolj za vse. A potrebujemo tudi hrano, ki je dobra za telo, duha in um, morda bolj kot kdaj prej. Tudi o tem nas bo razsvetlil letošnji Evropski simpozij hrane,« je napovedal program tridnevne prireditve Jezeršek.

Prireditev, ki so si jo na družabnem dogodku pred leti zamislili slovenski vrhunski kuharji, je bila premierno in z velikim uspehom izpeljana leta 2019, lanske, predvidene za marec in kasneje prestavljene na jesen, zaradi okoliščin niso izvedli oziroma so jo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in Turizmom Ljubljana prestavili na letošnji november, v čas kulinaričnega festivala November Gourmet Ljubljana, ko se v prestolnici zvrstijo številni vrhunski kulinarični dogodki.

Kurator dogodka je globalno vplivni gastronomski kurator in kritik Andrea Petrini. Foto Uroš Hočevar

Kurator dogodka, globalno vplivni gastronomski kurator in kritik Andrea Petrini, je še pred začetkom povedal: »Priznajmo si, da bo novembrski dogodek, ko se bomo končno srečali v Ljubljani, zelo čustven. Po tem noro dolgem in težavnem času se bomo gledali in pogovarjali iz oči v oči ter v očeh drug drugega prepoznali, kako je ta zahtevni čas spremenil nas in obenem tudi svet okoli nas.«

Ana Roš, ambasadorka Svetovne turistične organizacije za gastronomski turizem, je povedala, da se je pravkar vrnila iz Bruggeja, s svetovnega foruma o gastronomskem turizmu. Na tem je opozorila, da je pandemija zgolj pokazala na problem, ki ga predstavlja hrana in vse, kar je povezano z njo, saj se ravno v času krize pokaže, kje so razpoke v naših sistemih. »Letošnji Evropski simpozij hrane bo ogledalo trenutnega dogajanja v svetu tako gastronomije kot kulture in trenutnega stanja duha, hkrati pa bo dalo odgovore o prihodnosti, smernicah in spremembah.« Dodala je še svarilo Združenih narodov, da prihaja nova kriza, vsesplošna lakota, ki jo je pričakovati v 10 do 15 letih.

Za sklep doživljajska večerja

Jutri bo v okviru simpozija na programu kulinarični sprehod, Gourmet Ljubljana Crawl, na katerem bodo jedi ponujali vrhunski slovenski kuharski mojstri združenja mladih gostincev JRE, v nedeljo bodo butičnost Slovenije odkrivali vabljeni tuji novinarji – kot je povedala Barbara Zmrzlikar iz STO, jih je prišlo 24 iz 14 držav – in se na dnevnih izletih prepustili unikatnim zgodbam navdihujočih posameznikov: kulinarične zgodbe bodo združeni v pare delili odlični slovenski chefi. V nedeljo zvečer bo gurmane razveselila kulinarična avantura Ljubljana Soul Chefs, združeni v kuharske tandeme bodo vrhunske menije iz lokalnih sestavin pripravili Jakob Pintar, Mojmir Šiftar, Bine Volčič z Gregorjem Jelnikarjem, Luka Jezeršek s Sebastjanom Elblom, Igor Jagodic in Janez Bratovž, za izbrano vinsko spremljavo bo poskrbela Hiša dobrih vin Koželj.

Med razpravljavce simpozija se bo na daljavo iz københavnske restavracije Noma vključil tudi slavni danski chef René Redzepi. Foto Yuya Shino/Reuters

Vrhunec prireditve bo ponedeljek na ljubljanskem gradu, kjer bo potekal strokovni simpozij pod sloganom Prebudi(mo) se!. Pozdravni govor bosta imela gospodarski minister Zdravko Počivalšek in direktorica STO Maja Pak, okroglo mizo bo moderirala Ana Roš, med razpravljavci simpozija pa se bo na daljavo iz københavnske restavracije Noma vključil tudi slavni danski chef René Redzepi. Sklep simpozija bo doživljajska večerja v prenovljeni Cukrarni, na kateri bodo blestela dela vseh letošnjih slovenskih prejemnikov Michelinovih zvezdic, prvič združenih na enem mestu: Ane Roš (Hiša Franko), Gregorja Vračka (Hiša Denk), Tomaža Kavčiča (Pri Lojzetu), Uroša Štefelina (Vila Podvin), Uroša Fakuča (Dam), Jorga Zupana (Atelje) in Luka Koširja (Gostišče Grič).