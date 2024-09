Wiesn, naj(ne)varnejši kraj v Nemčiji

Po krvavem napadu z nožem v nemškem mestu Solingen in domnevnem poskusu terorističnega napada na izraelski konzulat v Münchnu bo tudi najbolj priljubljeni pivski festival na svetu, Oktoberfest, manj brezskrben kot v preteklih letih. Prvič v zgodovini prireditve, ki se bliža 190. obletnici, so namreč uvedli detektorje kovin, policija pa je napovedala poostrene varnostne ukrepe. Kljub temu njeni predstavniki mirijo, da so dobro pripravljeni na največji ljudski praznik.

Oktoberfest, letos že 189. po vrsti, vsako leto obišče okoli šest milijonov ljudi z vsega sveta, tudi letos jih na Wiesnu (travniku), kakor pogovorno rečejo sejmišču Theresienwiese, pričakujejo približno toliko. V dveh tednih, kolikor traja ta bavarski festival, katerega značilna oblačila so v skladu s tradicijo lederhosen in dirndl, stočijo okoli sedem milijonov litrov piva, pivopivci pa naj bi po izračunih Forbsa porabili kar 400 milijonov evrov.

V teh še zapakiranih kriglih se bo pretočilo približno sedem milijonov litrov piva. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Glavna izziva tega velikanskega dogodka sta tako obvladovanje množice in zagotavljanje, da zaloge piva, pa tudi pivskih klobasic in drugih tipični jedi, dohajajo povpraševanje. Pivo za Oktoberfest že mesece prej varijo v šestih priznanih pivovarnah (Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner in Spaten); pripravljajo ga po tradicionalni metodi in skladno z Reinheitsgebot, pravilih z večstoletnimi koreninami (prvi takšen pivski zakon so na Bavarskem sprejeli že leta 1516), ki določajo, da sme pivo imeti le štiri sestavine, vodo, ječmen, hmelj in kvas.

Dodatni izziv: varnost

Po tragičnem dogodku v Solingenu, kjer je prav na prireditvi ob 650. obletnici ustanovitve mesta napadalec z nožem ubil tri ljudi, osem pa jih ranil, so se prireditelji znašli pred dodatnim izzivom: zagotavljanje varnosti. Letos prvič bodo imeli policisti in varnostno osebje pri sebi ročne detektorje kovin, ki jih bodo uporabljali naključno ali ob sumljivem ravnanju obiskovalcev. »Morali smo se odzvati na dejstvo, da se je v zadnjih tednih in mesecih povečalo število napadov z nožem,« je za agencijo AP dejal münchenski župan Dieter Reiter. »Storili bomo vse, da zagotovimo, da na Oktoberfest nihče ne bo prišel z nožem ali drugimi nevarnimi predmeti oziroma orožjem.«

V dveh tednih, kolikor traja bavarski festival, stočijo okoli sedem milijonov litrov piva. Prizor je izpred leta dni. Foto Angelika Warmuth/Reuters

Za varnost na dogodku, ki se bo začel danes s tradicionalnim vzklikom O'zapft is! in županovim zabijanjem pipe v prvi sodček, bo skrbelo približno 600 policistov in 2000 varnostnikov, po celotnem območju bo nameščenih več kot 50 kamer. Čeprav se zdi nemogoče zagotavljati varnost na prizorišču z na tisoče ne prav treznimi obiskovalci, predstavnik prirediteljev Clemens Baumgärtner obljublja, da bo Wiesn v teh 16 dneh varen, morda »najvarnejši kraj v Nemčiji«.

Boleč spomin na Oktoberfest 1980

V preteklosti so na Oktoberfestu že uvajali poostrene ukrepe. Leta 2016 so se odzvali prav tako na vrsto napadov, med drugim je nemški najstnik v münchenskem nakupovalnem središču ubil devet ljudi, na koncu tudi sebe. V posebej bolečem spominu pa ostaja Oktoberfest iz leta 1980, ko se je pri vhodu na prizorišče zgodil bombni napad, ki je zahteval trinajst življenj, med njimi storilčevega, več kot 200 ljudi je bilo ranjenih.

Oktoberfest zaznamujejo tudi pri Lufthansi. Prihodnja dva tedna bodo posadke na izbranih poletih oblečene v tradicionalna oblačila: lederhosen in dirndl. FOTO Michaela Stache/AFP

Dogodek v Solingenu, ki ga je domnevno izvedel 26-letni prosilec za azil (odgovornost je prevzela tudi Islamska država, vendar ni predložila dokazov), je vplival na politično agendo v Nemčiji in na sam vrh postavil priseljevanje. Notranje ministrstvo je tako ta teden razširilo začasni nadzor na vseh mejah s sosednjimi državami. Trajal naj bi šest mesecev in bi lahko postavil na preizkušnjo evropsko enotnost.