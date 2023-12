Z nasmehom lahko pomagate dijakom Botrstva

Letošnja novost je Nasmehomat - interaktivni citylight oz. fotografski avtomat, kjer boste lahko fotografirali svoj nasmeh, s tem pa pomagali mladostnikom, vključenim v Dijaški sklad programa Botrstvo v Sloveniji. Za zbranih 5000 nasmehov jim bo HOFER – poleg sredstev, ki jih bo zanje skupaj s kupci zbral s prodajo dobrodelnih Nasmeškotkov – dodatno doniral še 5.000 evrov.

Vsak nasmeh šteje. Svojega lahko v Nasmehomat v decembru ujamete na dveh lokacijah: na Glavnem trgu v Mariboru (11.–27. 12.) in v Ljubljani na Adamič-Lundrovem nabrežju (18.–27. 12.).

Poznate Nasmeškotek?

Nasmeškotek je dobrodelni piškotek, ki ima čarobno moč, da pričara nasmeh na obraz tistemu, ki ga podari, tistemu, ki ga prejme, še posebej pa mladostnikom iz socialno šibkejših družin pod okriljem Dijaškega sklada programa Botrstvo v Sloveniji. Del sredstev od prodaje Nasmeškotkov namreč HOFER namenja prav Botrstvu za kritje oskrbnin v dijaških domovih, s čimer pomaga dijakom zagotoviti bolj varno in stabilno okolje ter jim omogoča, da se lažje osredotočajo na uspešno šolanje in doseganje višje izobrazbe, s tem pa si utrejo pot do lepše prihodnosti. Dobrodelni HOFERjev Nasmeškotek v sodelovanju z Botrstvom dijakom pomaga že od leta 2017, v preteklih šestih letih pa je znesek doniranih sredstev presegel 106.000 evrov.

Vsak Nasmeškotek šteje. Naj tudi vaš – po ceni 1 evro je do razprodaje zalog na voljo ekskluzivno v trgovinah HOFER. Dobrodelni HOFERjev Nasmeškotek v sodelovanju z Botrstvom dijakom pomaga že od leta 2017. FOTO: Hofer

Prve spekli v studiu serije Ja, Chef!

Prvo serijo letošnjih Nasmeškotkov sta v studiu serije Ja, Chef! spekla slaščičarski mojster in kuhar-pomočnik te priljubljene domače serije – Jernej Kogovšek in Mario Ćulibrk. »Zavedam se, da imam sam veliko srečo, da lahko opravljam poklic, ki me razveseljuje vsak dan znova – vsake toliko pa malo nasmeji tudi druge,« je povedal Jernej Kogovšek in dodal, da je prav zato s ponosom podprl to dobrodelno iniciativo in za peko Nasmeškotkov oblekel predpasnik Ja, Chef!. Mario Ćulibrk, njegov sodelavec v seriji, je poudaril: »Čeprav se imenuje veseli december, vsi vemo, da ni vesel za vse. In to ne samo december, tudi ostali meseci v letu. Z Nasmeškotkom imamo možnost nasmehe pričarati vsaj na obraze dijakov, vključenih v program Botrstvo v Sloveniji.«

Pod budnim očesom zabavnih kuharskih šefov so prve dobrodelne Nasmeškotke gnetli, valjali, krasili in pakirali tudi njuni pomočniki – vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja podjetja HOFER Bor Trček, koordinatorka programov Botrstva Tina Lamovšek s sodelavkama Tino Plevnik in Teo Dorić, predstavnik keksarne Delakorda Uroš Delakorda ter HOFERjevi vplivneži – Rebeka Simonič Fink, Barbara Radojlović-Barbarella in Jan Kovačič – ki so bili navdušeni nad nalezljivo dobro voljo in pekovskimi veščinami prekaljenih chefov. Nasmeškotke sicer letos že sedmo leto skrbno pečejo v keksarni Delakorda.

Nasmeškotek letno pomaga več kot 140 mladoletnikom

Kot je razložila koordinatorka programov Botrstva Tina Lamovšek, se številni dijaki srečujejo z neurejenimi družinskimi razmerami, druge do želene šole loči (pre)dolga dnevna vožnja. »Dijaški sklad s kritjem stroškov oskrbnin v dijaških domovih mladostnikom omogoča boljšo prihodnost,« je pojasnila in dodala: »Z zbranimi sredstvi s strani podjetja HOFER in dobrodelnega Nasmeškotka letno pomagamo več kot 140 mladoletnikom.«

Pečejo jih že od leta 2017

»Veseli smo, da v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ter keksarno Delakorda dobrodelne Nasmeškotke pripravljamo že od leta 2017, v vsem tem času pa smo, zahvaljujoč našim kupcem, z njimi zbrali že več kot 106.000 EUR za dijake v stiski. Tudi letošnje praznike vse toplo vabimo k nakupu Nasmeškotka po ceni 1 EUR, s čimer ne boste razveselili le svojih najbližjih, pač pa prispevali tudi k lepši prihodnosti številnih mladostnikov,« je poudaril Bor Trček, vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja podjetja HOFER.

Naročnik oglasne vsebine je HOFER