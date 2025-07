Za organizacijo Evrovizije se potegujeta le Innsbruck in Dunaj

Potem ko je avstrijski pevec JJ 11. maja v švicarskem Baslu zmagal na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije s pesmijo Wasted Love, je Avstrija dobila pravico, da naslednjo pomlad ponovno organizira glasbeni spektakel. Dunaj, glavno in največje mesto države, ki je tekmovanje že dvakrat gostilo, pa ni edini kandidat za organizacijo. Konkurentka je tirolska metropola Innsbruck.

V prvih tednih po JJ-jevi zmagi v Baslu so mestni očetje več avstrijskih mest izrazili zanimanje za gostiteljstvo. Seveda ne bi bilo presenečenje, če bi bil to spet Dunaj, kot je bilo že leta 1967, potem ko je Udo Jürgens leto prej zmagal v Luksemburgu s pesmijo Merci, Chérie, pa tudi leta 2015, potem ko je Conchita Wurst zmagala leta 2014 v Københavnu s pesmijo Rise Like a Phoenix.

Takoj po zmagi Johannesa Pietscha oziroma JJ, 24-letnega avstrijskega pevca filipinskih korenin, je osem avstrijskih mest naznanilo, da bi rada prevzela organizacijo. Kandidati bi bili lahko iz vseh devetih avstrijskih dežel, vendar se ni nihče oglasil, denimo, iz avstrijske Koroške, dežele Salzburg ali iz Vorarlberga.

Poleg Dunaja in Gradca, glavnega mesta avstrijske Štajerske in drugega največjega mesta v Avstriji, je interes na začetku izrazil tudi Linz, glavno mesto Zgornje Avstrije in tretje največje v državi. Linz je hotel biti organizator skupaj z Welsom, prav tako zgornjeavstrijskim mestom z močno industrijo.

Salzburg, četrto največje avstrijsko mesto, kandidature ni napovedal, kar je logično, saj v njem tako ali tako vedno potekajo številni festivali klasične glasbe, gledališča itd. Innsbruck, glavno mesto Tirolske in peto največje v državi, je tako ostal edini resen protikandidat Dunaju.

Potencialni kandidati so bili tudi St. Pölten, glavno mesto Spodnje Avstrije, ki se v zadnjih letih dinamično razvija, pa tudi precej manjša Ebreichsdorf (prav tako v Spodnji Avstriji) in gradiščanski Oberwart. Nedaleč od Dunaja je Ebreichsdorf s približno 12.000 prebivalci postal znan na začetku tega stoletja, potem ko je Frank Stronach, kanadski milijarder avstrijskega rodu, investiral v igrišča za golf, velik hipodrom in stanovanjsko naselje za bogate. Oberwart na južnem Gradiščanskem je še manjši, z manj kot 7000 prebivalci, znan je po svojem košarkarskem klubu, trikratnem prvaku države.

Mestna dvorana ali Olimpijska dvorana

Z avstrijske javne televizije ORF, ki bo organizirala naslednjo Evrovizijo, so sporočili, da sta do 4. julija uradni prijavi oddala le Dunaj in Innsbruck. Moto dunajske kandidature je Europe, shall we dance? (Evropa, gremo plesat?), moto kandidature Innsbrucka pa Together on Top (Skupaj na vrhu). Če bo evrovizijska karavana pripotovala na Dunaj, bo šov najverjetneje spet v Mestni dvorani (Stadthalle), kjer je bil tudi leta 2015, če bo v Innsbrucku, pa bo v Olimpijski dvorani (Olympiahalle).

Dunaj ima zagotovo številne argumente: izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, ogromne hotelske in podobne zmogljivosti, odlično povezanost s svetom, visoko splošno kakovost življenja ... Vse te lastnosti pa ima tudi Innsbruck. Avstrija je zimske olimpijske igre doslej gostila dvakrat, v letih 1964 in 1976, obakrat v Innsbrucku. Raziskava javnega mnenja, ki je zajela 1000 anketirancev, starih od 16 do 65 let, pa je pokazala, da si jih trikrat več želi, da bi bila Evrovizija na Dunaju.

Ko je bila Evrovizija 2015 na Dunaju, so skupni stroški organizacije znašali 18,7 milijona evrov. Večino zneska (11,7 milijona evrov) je krilo mesto Dunaj. V vmesnem času je kumulativna inflacija zvišala cene v povprečju za okoli 30 odstotkov.

Avstrijsko javno RTV-podjetje morajo financirati vsa gospodinjstva v državi, ne glede na to, ali imajo sprejemnike ali ne, vendar se je država odločila, da letos ne bo zvišala naročnine niti za raven inflacije. Zato je morala ORF uvesti varčevalni paket v višini 325 milijonov evrov.

Walter Ruck, predsednik Dunajske gospodarske zbornice, poudarja, da bi Evrovizija v avstrijski prestolnici še povečala njeno turistično privlačnost. Navaja strokovne ocene iz leta 2015, ko je prireditev privabila na Dunaj 20.000 gostov več in mestnemu gospodarstvu prinesla dodaten dohodek v višini 40 milijonov evrov.

Tokrat bi lahko po Ruckovih besedah ​​prinesla dvakrat več prihodkov. Uprava mestne dvorane (Stadthalle) je sporočila, da so pripravljeni ponovno organizirati takšen dogodek. Dvorana, zgrajena leta 1958, je torej že obstajala leta 1967, ko je bilo v Avstriji prvič organizirano tekmovanje za najboljšo pesem Evrope, ampak takrat to ni bil spektakel v živo, zato je tekmovanje potekalo kar v Hofburgu, nekdanjem dunajskem cesarskem dvorcu.