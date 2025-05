Nocoj drugi evrovizijski polfinale, med vajo Izraela v dvorani odmevale piščalke

V Baslu bo danes padla odločitev o drugi skupini potnikov v sobotni evrovizijski finale. Za deset mest se bo merilo šestnajst držav, med njimi tudi Izrael. Prisotnost judovske države, kljub pozivom k izključitvi, ki so jih izrazile nekatere nacionalne televizije in več nekdanjih evrovizijskih predstavnikov, na čelu z lanskim zmagovalcem Nemom, tokrat v Švici ne vzbuja tolikšnega odpora kot lani v Malmöju.

Včeraj se je v tretjem največjem švicarskem mestu v znamenje solidarnosti z opustošeno Gazo, denimo, zbralo okoli 200 protestnikov. Na predvečer obletnica nakbe, ko je bilo 15. maja 1948 izgnanih približno 750.000 Palestincev, so se v tišini sprehodili skozi mestno središče. Nove manifestacije so napovedane v soboto. Po naših informacijah organizatorji pričakujejo več tisoč ljudi, ne le iz Švice, temveč tudi iz bližnjih Francije in Nemčije. Protestniki so nestrinjanje s sodelovanjem Izraela, za katerega ne veljajo enaka merila kot za Rusijo po napadu na Ukrajino, izrazili že v nedeljo med uradnim začetkom Evrovizije, ki jo tretjič v zgodovini gosti Švica.

V sredo zvečer se je v znak solidarnosti s Palestino in proti sodelovanju Izraela na Evroviziji v središču Basla zbralo okoli 200 ljudi. FOTO: Gašper Završnik

Izrael v mestu ob reki Ren s pesmijo s pomenljivim naslovom New Day Will Rise (Nov dan bo vzšel) zastopa 26-letna Juval Rafael, ki je preživela Hamasov napad 7. oktobra 2023. Stavnice ji napovedujejo gladko uvrstitev v sobotni glavni del tekmovanja. Finaliste z glasovanjem določijo gledalci. Lani je Izrael zmagal v polfinalu, v finalu pa je predvsem zaradi telefonskega glasovanja zasedel peto mesto.

Med današnjo zadnjo generalko so med nastopom Izraelke v areni odmevale piščalke. Šest oseb, vključno z družino, ki so motile vajo, je po navedbah organizatorjev varnostno osebje identificiralo in pospremilo iz dvorane. V zadnjih dneh je bilo v St. Jakobshallu opaziti tudi palestinske zastave.

Od Avstrije do Finske

V drugem polfinalnem večeru bo nastopila tudi Avstrija, ki jo stavnice vidijo kot najresnejšo konkurentko prvi favoritki festivala Švedski. Naše severne sosede letos zastopa JJ z lirično balado Wasted Love, ki mestoma spominja na lansko zmagovalno pesem The Code. Prav tako bo nocoj na evrovizijski oder stopila francoska predstavnica Louane, ki ima mesto v sobotnem večeru že zagotovljeno in jo stavnice uvrščajo na četrto mesto. Izmed neposrednih finalistov se bosta nocoj prestavila še Združeno kraljestvo in Nemčija.

Avstrijskega predstavnika JJ stavnice uvrščajo na drugo mesto. FOTO: Alma Bengtsson/EBU

Na odru razprodane arene St. Jakobshalle bodo gledalci lahko videli ogromen mešalnik za mlečne napitke, veliko preoblačenja, peščeni slap in druge bolj ali manj posrečene pogruntavščine, s katerimi poskušajo nastopajoči pritegniti pozornost. Manjkalo ne bo niti eksplicitnejših besedil in odrskih postavitev, predvsem zaradi Malte in Finske, zaradi katerih se zdi, da ima tokratna izdaje Evrovizije poudarjeno seksualno komponento.

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja je evrovizijsko pot sklenil v prvem polfinalu. Katero mesto je zasedel med petnajstimi nastopajočimi, bo znano v noči na nedeljo, po razglasitvi zmagovalca. V torek so se kvalificirali: Norveška, Albanija, Švedska, Islandija, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugalska in Ukrajina.