Poslovilni video Melanie: Moji dragi Američani!

Nasilje ni odgovor



Privilegij in hvaležnost

»Moji dragi Američani. V čast mi je bilo služiti kot prvi dami ZDA,« je v poslovilnem videu, ki ga je Bela hiša objavila včeraj, Američane še zadnjič nagovorila prva dama slovenskega rodu. Kot vedno brezhibno urejena je pred ameriško zastavo povedala, da so bila zadnja štiri leta nepozabna, saj so jo navdihnili neverjetni ljudje s svojo dobroto in pogumom.»Vidim obraze pogumnih mladih vojakov, ki so mi s ponosom v očeh povedali, kako radi služijo tej državi. Vsakemu pripadniku službe in našim neverjetnim vojaškim družinam: Vi ste junaki in vedno boste v mojih mislih in molitvah. Ganili so me otroci, ki sem jih obiskala v bolnišnicah in rejniških centrih. Čeprav se spopadajo s težkimi boleznimi, prinašajo veselje vsem, ki jih srečajo. Spomnim se mater, ki so se borile z odvisnostjo od opioidov in so zaradi ljubezni do svojih otrok premagale neverjetne stiske. Navdihnili so me predani skrbniki dojenčkov, rojenih z neonatalnim abstinenčnim sindromom. Ko pomislim na te izkušnje, sem počaščena, da sem imela priložnost zastopati narod s tako prijaznimi in srčnimi ljudmi.«Prva dama ZDA, ki se tako poslavlja tudi od Bele hiše, je omenila tudi pandemijo, se zahvalila medicinskemu osebju in drugim, ki si prizadevajo rešiti življenja. Sredi te stiske smo videli najboljšo Ameriko, je poudarila in spomnila, kako so študentje dostavljali živila starejšim ljudem, kako so se učitelji trudili za svoje učence in kako so družine pomagale tistim, ki so pomoč potrebovali.Melanija je ob prihodu v Belo hišo razmišljala o odgovornosti, ki jo je čutila kot mati, in sicer da spodbuja in uči vrednote prijaznosti. »Naša dolžnost je zagotoviti otrokom najboljše možnosti za polno in zdravo življenje.«Pri tem je omenila tudi svojo pobudo Bodi najboljši, ki se je na mednarodni ravni razvila v platformo, ki spodbuja svetovne voditelje k ​​razpravam o vprašanjih, ki zadevajo življenje otrok. »V čast mi je bilo zastopati Američane v tujini. Cenim vsako svojo izkušnjo in navdihujoče ljudi, ki sem jih srečala na tej poti.«Melania je starše pozvala, naj otroke poučijo o pogumnih in nesebičnih junakih, »ki so delali in se žrtvovali, da bi ta država postala dežela svobodnih«. In pozvala Američane, da se osredotočijo na tisto, kar jih združuje. »Vedno izberite ljubezen pred sovraštvom, mir pred nasiljem in druge pred sabo.«Za slovo in za konec skoraj sedemminutnega videa, ki je zagotovo eden najdaljših govorov, kar jih je sploh imela ves čas Trumpovega mandata, je ponovno poudarila hvaležnost za privilegij biti prva dama ZDA. »Vsem ljudem te države: Za vedno boš v mojem srcu. Hvala vam. Bog vas blagoslovi in ​​Bog blagoslovi Združene države Amerike.«In odzivi ameriških medijev? Melanija veliko reči spet ni povedala. V nasprotju z zadnjo izjavo, ko se je po napadu na Kapitol oglasila in omenjala neupravičene osebne napade in zavajajoče obtožbe, je tokrat o tem molčala. Predsednika pa je omenila le enkrat. »Z Donaldom zaključujeva obdobje v Beli hiši ...«Nihče pa ni pozabil dodati, da odhaja tudi kot prva prva dama v sodobni zgodovini, ki svoje naslednice Jill Biden ne bo popeljala po zasebnih prostorih Bele hiše.