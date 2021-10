Trendovsko superživilo: zakaj bi morali uživati več čičerike

FOTO: ETA Kamnik

Čičerika je osnova za mnoge vrste jedi v državah srednje in zahodne Azije, na severu afriške celine, pa tudi v Ameriki. Zelo pogosta je čičerika v Sredozemlju. V Indiji iz nje delajo moko, v Italiji pa pečejo kruhke. Ta zanimiva predstavnica družine stročnic je še posebej priljubljena na Bližnjem vzhodu, kjer je osnova za pripravo različnih tradicionalnih jedi.

Ko si v pogonu in potrebuješ pravo dozo energije

Spoprijateljite se s čičeriko

Klasika iz čičerike: Humus

Jesenski hit: enolončnica z bučami, čičeriko in rižem

Čičerikina omaka s kaprami

Olajšajte si kuhanje z vrhunsko vloženo zelenjavo Natureta

Vložena zelenjava je v sodobni kuhinji pravzaprav nepogrešljiva, saj olajša pripravo omak, solat, enolončnic in prigrizkov. Brez nje si težko predstavljamo dober piknik ali taborjenje.

Naturetino vloženo zelenjavo odlikujeta zdravje in kakovost, saj prav noben izdelek ne vsebuje umetnih barvil in konzervansov, kaj šele trdilcev ali ojačevalcev okusa.



V skrbi za bolj zdravo in uravnoteženo prehrano se stročnice ponovno vračajo na naše krožnike. Fižol in grah sta v slovenski kuhinji nedvomno najbolj prepoznavni in uporabljeni, vendar obstaja še ena, ki je v svoji sestavi pravi zaklad dobrega počutja.V mislih imamo čičeriko – odlično živilo, s katerim lahko popestrimo vse vrste jedi – od juh, solat, prigrizkov, enolončnic do glavnih jedi in celo sladic. Čičerika je odličen vir beljakovin, vsebuje veliko vitaminov in mineralov, med njimi fosfor, železo, cink, kalij, kalcij in magnezij. Njena prednost je tudi ta, da vsebuje zelo malo maščob (2,6 g na 100 g). Je zelo dober nadomestek mesa in je odlična izbira za vse, ki iščete lahko in vsestransko sestavino, ki vam omogoča neskončno kulinaričnih eksperimentov.Ker vsebuje veliko vlaknin, blagodejno vpliva na prebavo in hkrati pospešuje odvajanje vode iz telesa.Ker vsebuje zelo malo maščob in veliko kompleksnih ogljikovih hidratov, je čičerika izjemna za vse tiste, ki želijo izgubiti nekaj kilogramov, nutricionisti pa jo priporočajo tudi vsem športnikom.S čičeriko boste tudi uspešno premagovali nespečnost, in sicer zaradi holina, ki blagodejno vpliva tudi na spomin in boljše učenje.Izbira živil, ki nam bodo dali »nekaj več«, je ključnega pomena za vse, ki prisegate na zdrav način življenja. Pa tudi za vse tiste, ki se (pre)pogosto znajdete v dnevni rutini nezdravih, mastnih in nehranljivih obrokov. Hranljivo je namreč lahko tudi hitro in preprosto. Bistveno je, da znate izbrati prave sestavine in se naučite nekaj preprostih receptov.Prav v tem je čičerika pravi zaklad idej za uravnotežene obroke. Če boste izbrali prvorazredno vloženo čičeriko Natureta , bodo vaši čičerikini obroki še bolj preprosti, predvsem pa boste privarčevali s časom, vendar nikakor ne na račun hranljive vrednosti in odličnega okusa. čičeriko Natureta bo vaša domača kuha dosegla popolnoma nove gastronomske dimenzije. Da se boste z njo lažje spoprijateljili, smo pripravili tri preproste recepte za jedi, ki bodo nedvomno našle pravo mesto v vaši vsakodnevni prehrani.1 kozarček Naturetine čičerike 3 žlice sezama1-2 stroka česna0,5 dl oljčnega olja4 žlice limoninega sokapeteršilj½ žličke poprasolrdeča paprika za posipNaturetin izdelek vam zelo olajša pripravo humusa, saj se izognete dolgotrajnemu namakanju in kuhanju čičerike. Sezam rahlo prepražimo na ponvi, da dobi zlatorumeno barvo. Damo ga v mešalnik in ga z malo olja zmešamo v gladko pasto. Sezamu dodamo Naturetino čičeriko, česen, olje, peteršilj, limonin sok ter posolimo in popramo. Vse skupaj zmešamo v gladko maso, humus. Po potrebi dolijemo malo vode iz Naturetinega kozarčka. Nato postavimo za nekaj časa v hladilnik. Pri serviranju ga pokapajmo z malo olivnega olja in posujmo z malo rdeče paprike. Postrezimo ga s popečenimi kruhki, lahko kot predjed k obroku ali kot zdrav prigrizek.½ pora2 žlici olja ali druge maščobe1 steblo stebelne zelene1 strok česna1 lonček zamrznjenega graha1 kozarček Naturetine čičerike 1 kos buče (700 g)6 češnjevih paradižnikov ali žlica paradižnikove mezge1 vejica svežega ali ščep suhega timijana1 vejica svežega ali ščep suhega origana1 dl rižasolpoper1 žlica sojine omake1 brizg limoninega sokaPor očistimo in narežemo na kolobarčke ali koščke, odvisno od tega, kako ga naši domači sprejemajo. Česen olupimo in nasekljamo. Bučo narežemo na primerno velike koščke. Steblo stebelne zelene narežemo na rezine, liste zavržemo. Češnjeve paradižnike prerežemo čez pol. V široki kozici segrejemo olje, dodamo por, česen, koščke buče, stebelne zelene, češnjeve paradižnike, zamrznjen grah in pražimo nekaj minut. Dodamo timijan in origano ter zalijemo z vodo. Dodamo riž in zalijemo z vodo. Dodamo Naturetino čičeriko in kuhamo 20 minut, toliko, da se koščki buč zmehčajo. Začinimo s soljo in poprom, dodamo sojino omako ter izostrimo okus z brizgom limone. Sojino omako dodamo takrat, ko smo prenehali kuhati.1 kozarček Naturetine čičerike 2 žlici vloženih kapermalo peteršilja1 strok česna2 žlici limoninega soka1 žlica tekočine, v kateri so vložene kapre0,25 žličke soli2 žlici olivnega oljaNaturetino čičeriko stresemo na cedilo, speremo pod tekočo vodo in dobro odcedimo. Peteršilj oplaknemo, dobro osušimo in drobno sesekljamo. Česen olupimo in drobno sesekljamo. V manjši skledici pripravimo solatni preliv iz limoninega soka, olivnega olja, sesekljanega česna, soli in soka, v katerem so vložene kapre. Sestavine mešamo toliko časa, da se sol popolnoma raztopi. V večjo skledo stresemo odcejeno čičeriko. Dodamo kapre in sesekljan peteršilj. Vse skupaj prelijemo s prelivom, dobro premešamo, serviramo v solatne skledice in postrežemo.Naročnik oglasne vsebine je ETA Kamnik