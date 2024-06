Zaradi toplogrednih plinov bo turbulenc več

V nadaljevanju preberite:

Ob vse ekstremnejših vremenskih pojavih in gostem letalskem prometu ter hudi turbulenci na letu boeinga 777-300ER družbe Singapore Airlines se postavlja vprašanje, kaj lahko potniki in člani posadke pričakujejo v prihodnje. Kot poudarja Domen Mikulec, nekdanji pilot pri Adrii Airways, zdaj pa letalski nadzornik pri Javni agenciji za civilno letalstvo RS, ima pilot že na tleh vse informacije o vremenu in kje ga čakajo turbulence, ki se jim povečini poskušajo izogniti. Študije na podlagi klimatoloških modelov pa kažejo, da bi se zaradi povečanja ogljikovega dioksida frekvenca in jakost turbulenc v zmernih geografskih širinah na severni polobli lahko tudi povečali.