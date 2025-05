Zdravje ne more čakati: kako vse več Slovencev dobi hiter dostop do zdravnika

A ko gre za zdravje, čas ni le denar – je kakovost življenja.

Zato si vse več posameznikov in družin v Sloveniji išče alternativne poti do hitre, kakovostne obravnave. Ena izmed najbolj priljubljenih rešitev je Zdravstvena polica Varuha zdravja, produkt Vzajemne, ki z več kot 180 izvajalci po Sloveniji in tujini omogoča zanesljiv in hiter dostop do zdravnika.

FOTO: Vzajemna

Od poškodbe do okrevanja – hitro, brez zapletov

Maj, 36-letni rekreativni športnik, je septembra sklenil zdravstveno zavarovanje. Že teden dni pozneje si je na košarki poškodoval koleno. S pomočjo asistenčnega centra je v dveh mesecih opravil vse: pregled, MRI, artroskopijo in fizioterapijo. »Vse je potekalo hitro, brez zapletov, jaz pa sem se lahko vrnil na delo in trening,« pripoveduje.

Zaradi dodatnega nezgodnega zavarovanja je prejel še izplačilo v višini 6.500 evrov – za poškodbo in čas okrevanja. Takšnih zgodb je pri Varuhu zdravja vse več.

FOTO: Getty Images

Vse na enem mestu – od zdravnika na daljavo do fizioterapije

Zdravstvena polica krije širok spekter storitev: specialistične preglede, diagnostiko, ambulantne operacije, psihološko pomoč, zdravila na recept in zdravniške posvete na daljavo. Višina zavarovalne vsote znaša do 30.000 evrov, povprečna ocena zadovoljstva med zavarovanci pa dosega 4,9 od 5.

Vsi paketi vključujejo asistenco, Dr. Posvet, E-zdravnika in drugo mnenje specialista.

FOTO: Vzajemna

Zdravje na dosegu roke – tudi za podjetja

Vzajemna ponuja različne pakete – od osnovnega (nezgode in bolezni) do obsežnega XL paketa, ki vključuje tudi kritje zobozdravstvenih storitev po nezgodi. Zavarovanje je primerno tudi za podjetja, ki želijo svojim zaposlenim zagotoviti hiter dostop do zdravnika, prispevati k večji varnosti in okrepiti zadovoljstvo na delovnem mestu.

FOTO: Vzajemna

Nagradna igra za brezskrben oddih

Vzajemna do 15. junija 2025 pripravlja tudi nagradno igro Brezskrben oddih, v kateri lahko sodelujete vsi, ki si želite nekaj narediti za svoje zdravje. Med nagradami so:

vikend oddih za dve osebi v hotelu Eurotas,

darilni boni (100 EUR) za zdravstvene storitve v MC Barsos, ZC Aristotel, v Centru celostne oskrbe in Dentalnem centru Varuh zdravja.

Ko želite več kot le zavarovanje

Zdravstvena polica Varuha zdravja je vse pogostejša izbira tistih, ki želijo bolj brezskrben dostop do zdravstvenih storitev in si obenem zagotoviti finančno varnost v primeru bolezni ali nezgode. Temelji na osebnem pristopu, široki dostopnosti in zaupanju – vrednotah, ki v skrbi za zdravje vedno znova pridejo v ospredje.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna