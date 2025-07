Norveška šampionka na zanimiv način sporočila veselo novico

Norveška tekaška kraljica Therese Johaug je na zanimiv način sporočila veselo novico. Z možem Nilsom Jakobom Hoffom namreč pričakujeta drugega otroka po hčerkici Kristin, ki sta se je razveselila spomladi 2023.

»Težki intervali in težko dihanje, toda občutek je dober. Veselimo se že povečanja naše družine v začetku januarja,« je 37-letna šampionka iz Osa na jugovzhodu Norveške na svojem profilu družbenega profila Instagram zapisala ob svojo fotografijo, na kateri stoji na tekalni stezi in ponosno kaže na svoj zaobljen trebušček. Za veselo novico je prejela številne čestitke od svojih sledilcev, med katerimi so tudi mnogi bolj ali manj znani športni kolegi in kolegice.

Johaugova je ena od najuspešnejših smučarskih tekačic v zgodovini. Na olimpijskih igrah je skupaj osvojila šest kolajn, od tega štiri zlate, na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju pa kar 23 (14 zlatih). V svetovnem pokalu je slavila 89 zmag, od teh šest v minuli zimi. Nazadnje je vse tekmice pustila za seboj konec marca na 50-kilometrski preizkušnji v Lahtiju. Svojo športno pot je prvič sklenila spomladi 2022, vendar pa se je lani presenetljivo za eno sezono vrnila v tekaško smučino.