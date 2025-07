V Severno Makedonijo slovenska vlada pošilja enoto za gašenje požarov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Severni Makedoniji na podlagi zaprosila prek evropskega mehanizma civilne zaščite zagotovi pomoč pri gašenju obsežnih požarov. V Severno Makedonijo bodo danes napotili enoto za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili. Napotitev je predvidena za obdobje do 14 dni.

Severna Makedonija je zaradi obsežnih požarov v naravi v nedeljo zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite v obliki zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka, v ponedeljek pa še za enote za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili.

Ministrstvo za obrambo je predlagalo, da Slovenija zagotovi pomoč v obliki enote za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili. Napotitev je predvidena za obdobje do 14 dni z možnostjo rotacije na najmanj pet do sedem dni, začne se z današnjim dnem, so pojasnili na obrambnem ministrstvu.

Do 400.000 evrov stroškov

Celotna vrednost napotitve po navedbah ministrstva znaša do 400.000 evrov. Evropska komisija lahko povrne 75 odstotkov operativnih in transportnih stroškov napotitve enote z vozili v Severno Makedonijo in nazaj.

Če bo Severna Makedonija zaprosila za materialno pomoč, jo bo Slovenija zagotovila v obliki opreme za gašenje požarov v naravnem okolju v vrednosti do 25.000 evrov, tudi navaja ministrstvo.

Logistično podporo pri prevozu dodatne opreme in reševalnega osebja bo zagotovila Slovenska vojska z letalom C 27J Spartan z do 10 ur naleta, v vrednosti do 70.000 evrov.

Skupna vrednost reševalne in materialne pomoči Severni Makedoniji bo po ocenah ministrstva do 495.000 evrov.

Gasilci bodo iz Slovenije krenili danes

Po poročanju tujih medijev je Slovenija ponudila, da v Severno Makedonijo napoti 50 gasilcev s specialnimi vozili. Gasilci bodo iz Slovenije krenili danes in naj bi v Berovo, kjer divjajo požari, prispeli danes pozno zvečer. Slovenski gasilci bodo pomagali gasilcem in drugim službam v Berovu, ki sodelujejo pri gašenju velikega požara na planini Goten, poročajo mediji.

Po poročanju medijev je bilo v ponedeljek zvečer v Severni Makedoniji registriranih skupaj 20 požarov v naravi. Deset jih je bilo aktivnih, pet so jih pogasili, pet požarov pa so spravili pod nadzor.