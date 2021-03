Zgodovinski čivk prodan na dražbi

Prvi tvit ustanovitelja Twitterja Jacka Dorseyja je bil v ponedeljek prodan malezijskemu poslovnežu za 2,9 milijona dolarjev (2,4 milijona evrov). Tvit, v katerem je pisalo »just setting up my twttr«, samo nastavim svoj twttr« je bil objavljen 21. marca 2006, Dorsey pa ga je dal pred dvema tednoma na dražbo v dobrodelne namene. Ponudbe so se hitro stopnjevale in Dorsey je napovedal, da bo z dražbo zaključil na 15. obletnico tvita.



Kupec, Sina Estavi, izvršni direktor podjetja Bridge Oracle, je nakup primerjal z nakupom slike Mona Liza. Tvit je bil kupljen z eter kriptovaluto, ki je tekmec bitkoinu. Natančneje v obliki kriptožetona NFT (non-fungible token, nezamenljivi žetoni), kot nekakšno digitalno potrdilo, ki navaja, kdo je lastnik fotografije, videoposnetka ali druge oblike spletnih medijev. Uporaba te tehnološke platforme je v zadnjih nekaj mesecih naravnost eksplodirala. Dorsey je dejal, da bo izkupiček od prodaje prvega tvita pretvoril v bitkoine, nato pa ga bo namenil v sklad GiveDirectly. To je dobrodelna organizacija, ki daje denar neposredno ljudem v Afriki.

Kot spominek

Toda objava bo na twitterju še naprej javno dostopna tudi po prodaji na dražbi. »Živimo v dobi, ko imajo znane osebnosti, glasbeniki in vplivneži več kot le oboževalce,« je dejala Cathy Hackl, ustanoviteljica tehnološkega svetovalnega podjetja Futures Intelligence Group. Po njenem bodo ljudje, tako kot kupujejo fizične spominke, kupovali tudi tvite, objave in posnetke, ker se želijo počutiti blizu te zvezde.



Jack Dorsey je leta 2006 skupaj z Evanom Williamsom, Bizom Stonom in Noahom Glassom ustanovil danes izjemno uspešno spletno storitev Twitter. Dorsey je po dveh letih na položaju izvršnega direktorja Twitterja postal predsednik uprave, leto zatem pa ustanovil podjetje Square, ki ponuja storitev plačevanja s kreditnimi karticami za mala podjetja. Jack Dorsey ima milijarde, vpet pa je v številne humanitarne akcije, tudi v času svetovne pandemije. Za boj proti pandemiji novega koronavirusa je lani spomladi namenil milijardo dolarjev. ». Življenje je prekratko, zato storimo vse, da lahko pomagamo ljudem.« je takrat sporočil - seveda na twitterju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: