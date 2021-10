Biti butast je ustavna pravica

Minili so časi, ko je država smela biti pametna. Ko je Fran Milčinski pisal o Butalah, so imeli privilegij biti butasti le Butalci. Takrat to še ni bila ustavna pravica. Takrat je država še lahko zapovedala, da morajo vsi na cepljenje proti otroški paralizi, črnim kozam, tuberkulozi in še čemu. Zdaj smo v demokraciji in vsak se odloča po svoji pameti. Ne bodo več manipulirali z nami, smo si rekli in začeli na spletu iskati, kaj nam poskušajo podtakniti in kaj imajo za bregom.

Številne vlade so se že trudile rešiti enega najtežjih problemov sodobne družbe, to je staranje prebivalstva, in s tem povezanega primanjkljaja v pokojninski blagajni. Dosedanje rešitve so bile v podaljševanju delovne dobe ali nižaju odstotka pokojnine in zaostajanju za inflacijo. Ti prijemi pa so med volivci nepopularni in vsaka vlada, ki naredi korak v tej smeri, se odpoveduje ponovni izvolitvi na naslednjih volitvah. Potem pa se je pojavil covid-19. Žal je res, da so pri tej pandemiji najbolj izpostavljeni starejši, to je upokojenci.

Z enoletnim zaostankom je prišlo tudi cepivo in zdaj se vsakdo lahko cepi. Vlada je zagotovila dovolj cepiva in s tem izbrisala vsak dvom o načrtnem utrjevanju finančnega stanja pokojninskega sklada. A pojavilo se je ljudsko gibanje proti cepljenju, saj so se ljudje na spletu precej naučili o covidu-19. Rezultat je velik delež starejših in tistih srednjih let v Sloveniji, ki še vedno niso cepljeni. Ali so to prostovoljci, ki skrbijo, da bi se pokojninska blagajna čim bolj okrepila? Vlada svetuje, naj se cepimo vsi. Narod pa je pameten in ve, da so vsakokratna vlada in njeni politiki največja nevarnost, ki vsaka štiri leta na novo doletijo Slovenijo. Narod se ne pusti zavesti, zato dela prav nasprotno, kot svetuje vlada. Nas že ne bodo pretentali, si reče ozaveščeni Slovenec in se ne gre cepit. Ali se zaveda, da s tem omogoča vse trdnejšo pokojninsko blagajno? Tisti ozaveščeni Slovenec, ki bi res hotel škodovati vladi, bi se šel takoj cepit. In čez šest mesecev bi šel še po tretji odmerek. S tem bi pokojninski blagajni res nakopal težave in postavil vlado pred nerešljiv problem. A biti butast je ustavna pravica.

Ker je cepiva več, kot ga Slovenci hočejo, ostaja neporabljeno. Slovenija ga podari državam, kjer ljudje niso tako ozaveščeni, kot smo Slovenci, in se gredo cepit. Slovenska vlada si s tem utrjuje položaj radodarne donatorice. Če bi v Sloveniji sami porabili vse cepivo, bi vladi res škodovali, saj bi ji preprečili, da se v svetu kaže v lepi luči kot donatorica cepiv. Morda pa bodo ljudje le uvideli, da če se cepijo, spravijo vlado v težji položaj pri donacijah cepiv.

Dr. Saša Prešern. FOTO: Uroš Hočevar

Do zdaj v javnost še ni prišla skrbno varovana »alternativna« resnica. Te so posebno v modi po Trumpu, saj so temelj za teorije zarot. Tudi ta je neresnična, a s tem še primernejša za novo teorijo zarote. Gre za pripravo velikega šotorskega naselja za necepljene bolnike s covidom-19 na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Počku pri Postojni. Domačini so menda že dali soglasje, saj bo namesto bomb, raket in letal slišati le osemkolesnike. Ti bodo v vojaški zbirni center dovažali nove necepljene bolnike s covidom-19. Center bo obdan z ostankom žice, ki so jo uporabili za južno mejo. Bolnike bodo zdravili vojni bolničarji, da se navadijo na izjemne razmere in žrtve. Vse dohode in žično ograjo okrog vojaškega zbirnega centra za covid-19 bodo stražili vojaki v novih čevljih, ki jih je z veliko prizadevanja vladi le uspelo kupiti, saj se je odpovedala enemu kolesu na enem osemkolesniku. Tako je pridobila sredstva za čevlje za tri generacije vojakov. Neki ravnatelj, ki je izgubil službo, ker ni videl covida-19, je že določen za vodjo oddelka za terapijo s smehom, saj je znano, da je smeh najboljše zdravilo. Vodil bo tudi tečaje, v katerih bo vse okužene učil, da virus ne obstaja. Strokovnjaki so preverili nove slovenske​ osemkolesnike in ugotovili, da so primerni tudi za prevoz bolnikov s covidom-19, ne samo za vožnjo po afganistanski puščavi. Ministrstvo za mir naj bi že potrdilo, da je projekt za postavitev centra v zaključni fazi priprav. Vojska bo zdaj imela novo nalogo, saj vojaki ne hodijo več v Afganistan. Ni slabšega kot vojska, ki ji je dolgčas. Poznavalci trdijo, da jim v novem vojaškem zbirnem centru za covid-19 nikakor ne bo dolgčas.

Turistično društvo Svobodni Slovenci SS naj bi se že pripravljalo za organizacijo izletov v vojaški zbirni center za covid-19. Pogoj za obiskovalce bo, da ne smejo biti cepljeni in med obiskom ne smejo nositi mask. V najbolj kontaminiranih zaprtih šotorih vojaškega zbirnega centra za covid-19 bodo obiskovalci ostali štiri ure, za dodano plačilo pa šest ur. Potem bodo zaradi odloka morali za deset dni v karanteno. Vsak dan po obisku tega centra bodo testirani, da dokažejo, da virusa ni, oziroma da se jih ta ne prime, ker imajo dober imunski sistem. Izlet bo v celoti treba plačati vnaprej. Za ta potovanja naj bi se zanimali tudi v tujini. Tudi tam je veliko ozaveščenih nasprotnikov cepljenja, a ne toliko kot pri nas.

Ničesar nam ne morejo podtakniti. Elita menda poskuša s covidom-19 nadzorovati ljudi in jih narediti neplodne, potem pa jim v žile vbrizgati nanočipe, da bi jih lažje sprogramirali, so na spletu izvedeli ozaveščeni nasprotniki cepljenja. Če ne veš, kaj bi bilo prav, naredi nasprotno, kot želi vlada, je preizkušena modrost ozaveščenih. Če ne gre drugače, bo v petek organiziran kolesarski shod, vdor na TV, referendum ali vložena pritožba na ustavno sodišče. Biti butast je vendar ustavna pravica.

Dr. Saša Prešern, raziskovalec.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.