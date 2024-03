Botri, skriti v raju

V nadaljevanju preberite:

Kaj je s Slovenijo, da o kaki inteligentni humoristični družbeno-socialni tematiki ni ne duha ne sluha? O kaki sarkastični politični basni nobenega glasu?

Tako je očitno zato, ker je napisati humoristično družbeno realnost precej težje kot nizati informacije o brutalnem sekanju glav brez vzroka in epiloga. Naša vrhunska in najdražja serija v prvem delu v Bohinjskem jezeru postreže truplo brez glave. Potem šest delov glavni protagonist, ki je lenoben policaj, hodi od vrat do vrat in zaslišuje ljudi. Tipu gre ta primer in njegova služba nekoliko na živce, pa ne izvemo, zakaj. Doma ima zakonski brodolom, pa ne vemo, zakaj. Vmes veliko teče. Tudi ne izvemo, zakaj. Potem kar z neba dobi novo sodelavko. Tudi o njej nič ne izvemo. In seveda, ker je glavni junak Sebastijan Cavazza, sodelavko prej ali slej popelje med rjuhe. Pa spet ne vemo, zakaj in s kakšnimi čustvi.

Vsebine slovenskih nadaljevank so v povprečju, žal, slabe. Predvsem pa iz RTV SLO ni nobenega glasu o dejstvu, da so bile nadaljevanke, narejene v neodvisnih produkcijah, mnogo cenejše in vsebinsko vseeno precej boljše kot tiste, ki so se producirale na RTV SLO – v lastni produkciji. Razlika v ceni seveda ni malenkostna. Govorimo o razmerju 1: 2 oziroma skoraj 1: 3 v korist njihove notranje produkcije.