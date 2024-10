(GOSTUJOČE PERO) Skupni glas je močnejši

Domovi v ruševinah. Razklane družine. Nedolžni civilisti ubiti ali prisiljeni v beg in iskanje zatočišča pred peklenskimi razmerami. Takšni prizori se zdijo, kot da sodijo v zgodovinske knjige. Toda mesta od Kijeva do Gaze, od Bejruta do El Fašerja so resničnost današnjega nestanovitnega sveta.

Soočena s takšnim trpljenjem oba čutiva moralno obvezo, da ukrepava. Oba pa tudi trdno verjameva, da si državljani Evrope ne morejo privoščiti, da bi obravnavali te konflikte kot problem nekoga drugega. Ker na svetu poteka več konfliktov kot kadarkoli po drugi svetovni vojni, se EU in Združeno kraljestvo neposredno zavzemata za večjo stabilnost. Varnost in pravica sta globalni dobrini. Ne zadevata samo tistih držav ali regij, ki so neposredno prizadete. Negotovost škodi naši blaginji – spopadi po vsem svetu so lani odnesli skoraj en bilijon dolarjev svetovnega gospodarstva.

David Lammy je britanski minister za zunanje zadeve. FOTO: Leon Neal/Via Reuters

Tako Združeno kraljestvo kot Evropska unija sta zelo dejavna pri odzivanju na konflikte in krize. Vendar smo močnejši, ko skupaj ukrepamo pri reševanju teh izzivov. To se še toliko očitneje nanaša na prijatelje in sosede, ki jih združujejo naše skupne vrednote in skupna prizadevanja za večjo globalno stabilnost.

Vendar moramo narediti še več, da na področju obrambe in varnosti okrepimo sodelovanje med Združenim kraljestvom in EU, da bo tako tesno ali obsežno, kot bi pričakovali od dveh partnerjev, ki imata tako veliko skupnega.

Včasih pa se ne glede na privilegij naših izhodišč oba partnerja lahko počutita nemočna pri preprečevanju trpljenja po vsem svetu. Vendar imamo skupaj tudi moč, da natančno določimo, kako bomo delovali. Odločili smo se za sodelovanje in partnerstvo.

Ob zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve z zunanjimi ministri sedemindvajsetih držav članic EU smo razpravljali o tem, kako lahko skupaj podpremo Ukrajino in zmanjšamo napetosti na Bližnjem vzhodu.

To krepi naše skupno prepričanje, da vse temačnejše globalne napovedi bolj kot kdaj prej zahtevajo močno Evropo. Hkrati pa dokazuje zavezanost nove vlade Združenega kraljestva ponovni vzpostavitvi odnosov s preostalo Evropo. In kaže na pomen, ki si ga EU in Združeno kraljestvo medsebojno pripisujeta kot cenjena partnerja.

Vendar je srečanje v Luxembourgu služilo tudi praktičnim namenom.

Josep Borrell je visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednik Evropske komisije, pristojen za močnejšo Evropo v svetu. FOTO: Arhiv Project Syndicate

Kratkoročno imajo naša sporočila in naša dejanja veliko večjo moč, če govorimo z enim skupnim glasom. Naši nasprotniki si prizadevajo narediti razdor med nami ter med Zahodom in drugimi državami po svetu. Zato moramo biti pri naših stališčih natančni in jasni.

Trdno podpiramo Ukrajino, ki se bori proti ruski imperialistični in agresivni vojni. Zavzemamo se za pravičen mir, ki je v skladu z Ustanovno listino ZN. Putinovo vmešavanje v Gruzijo in Moldavijo, na Zahodni Balkan ter na ulice naših mest je nesprejemljivo.

Prav tako trdno vztrajamo pri pozivih k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu ter pri diplomatskem sodelovanju v podporo trajnemu miru v regiji, ki v celoti spoštuje mednarodno pravo. Izrael ima pravico do samoobrambe in ostro obsojamo iranske napade na Izrael. Nova spirala nasilja ni v interesu nikogar. Zdaj je čas za neoviran dostop do humanitarne pomoči in ponovno osredotočenost na rešitev dveh držav ter poravnavo v Libanonu na podlagi resolucije Varnostnega sveta OZN 1701.

Od sankcij skupine G7, ki so Putinovemu vojnemu stroju od začetka invazije odvzele več kot 400 milijard dolarjev do obsežne humanitarne pomoči civilistom v Sudanu, Združeno kraljestvo in EU skupaj že pripomoreta k spremembam.

Dolgoročno pa je prav zdaj priložnost, da začnemo postavljati temelje močnejšega povezovanja, ki nas bo varovalo v prihodnosti. Z ambicijo, da bi EU in Združeno kraljestvo postala tesnejša varnostna partnerja, moramo okrepiti naše sodelovanje pri vseh zunanjih in varnostnih izzivih, s katerimi se spopadamo kot celina.

