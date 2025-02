Ima globalizacija še prihodnost?

V nadaljevanju preberite:

Ko so januarja v Los Angelesu divjali gozdni požari, je razvpiti ameriški teoretik zarote Alex Jones na omrežju x (nekdanji twitter) objavil, da so »del večje globalistične zarote za gospodarsko vojno in deindustrializacijo Združenih držav«.

Čeprav je bila Jonesova domneva absurdna, se glede tega, da so bili požari povezani z globalizacijo, ni zmotil. Lansko leto je bilo na Zemlji najbolj vroče od začetka beleženja in verjetno najbolj vroče v zadnjih najmanj 125.000 letih, s čimer je preseglo rekord iz leta 2023. Povprečne globalne temperature so prvič presegle cilj pariškega podnebnega sporazuma, ki je 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnijo. Znanstveniki za to večinoma krivijo podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek.