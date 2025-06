Kako dobiti napreden zakon? Ne tako

V nadaljevanju preberite:

Tajska ni zgolj umaknila konoplje s seznama prepovedanih drog – pripravila je tri sodobne zakone: o rastlinah, narkotikih in posebej o kanabisu. In ni se ustavila tam. Z izobraževalnimi programi, v katerih danes nastajajo diplome, magisteriji in doktorati s področja kanabisa, so ustvarili kader. Vključili so tradicionalno medicino. In predvsem: postavili so temelje za dostopnost, standardizacijo in dolgoročno trajnost.

Ne zato, ker bi bili »mehki«, ampak ker razumejo, da zakon ni samo papir. Je okvir za življenje – in gospodarstvo – prihodnosti. Ne obljuba o »kmalu si boš travo zvijal sam« – bratje in sestre! – kot na papirčke piše Svoboda.