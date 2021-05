Narod je treba zamenjati

Dr. Saša Prešern. FOTO: Hočevar Uroš/Delo

To je bila včasih iztočnica za kakšen vic, danes pa postaja edina možnost. Kako je mogoče, da volijo Janšo, se sprašuje večina Slovencev, predvsem pa petkovi kolesarji. Njihovi predstavniki v parlamentu se ves čas preštevajo, pa se jim vedno ustavi tam okoli številke 40. Drugi, to je tisti, ki so podporniki največje Slovenske stranke, se sprašujejo, kako je mogoče, da ljudje ne vidijo vsega dobrega, kar je koalicija naredila za Slovence. Vključno z maskami, respiratorji in Janševim obveščanjem evropskih poslancev o situaciji v Sloveniji. Oboji pa se strinjajo, da je z drugimi nekaj zares narobe, da ne uvidijo dejstev.Podobne probleme imajo tudi drugje po svetu. Zamenjava naroda se kaže kot nujnost tudi oporečnikom v Rusiji, ko vidijo, kako večina podpira Putina in v ZDA, kjer je skoraj natanko nasprotna polovica ljudi zavedenih, ne glede na to, katero polovico vprašate.A obstajajo zdravi narodi, ki skoraj stoodstotno podpirajo svojo vlado in so v tem enotni. To so svetli zgledi. Res je, da je celo v naši bližini nekaj narodov, ki so na takšni dobri poti, a pri njih je cilj še daleč. A tudi v takih redkih zdravih narodih se včasih pojavi kakšen tujek oziroma kakšno drugačno mišljene. Vemo, da je treba pri človeku tujek, posebno če je rakotvoren, čim prej najti in ga takoj izrezati. Bolje je izrezati več, tudi kaj zdravega tkiva, kot pustiti del tkiva, o katerem nismo prepričani, ali je z njim kaj narobe. Zdravo tkivo, ki ga pri takem posegu izrežemo, je pač kolateralna škoda, ki pa reši celoten organizem. Enako velja za narod, ki je zdrav. Odločno, hitro in s kolateralno škodo je treba tujek odstraniti, in to je praksa v državah z zdravim narodom.Covid-19 je pandemija, ki napada svet in tudi naš narod. Slovenska vlada je našla rešitev za omejitev epidemije covida-19 že pred meseci in je uvedla pravilne ukrepe. Normalni narod bi bil skoraj zdrav v treh tednih. Ampak Slovenci nismo in nismo ozdraveli. Ukrepi so bili odlični, le narod ni bil pravi. Večkrat smo bili okarani po TV ali prek novinarjev na tiskovkah, a se ni dosti prijelo. Ko naroda ni mogoče naučiti novih navad, ni druge možnosti, kot da ga zamenjaš.Potem so v vladi pomislili, da bi morda zmanjšali škodo zaradi zapiranja šol in so predlagali rešitev s samotestiranjem učencev in dijakov na covid-19, ki se je odlično obneslo pri severnih sosedih. Pri njih so najprej poskusili s samotestiranjem učencev doma, potem pa so ugotovili, da je testiranje tako preprosto, da je bolje samotestiranje v nekaj minutah narediti skupaj v razredu. Pri sosedih samotestiranje deluje in šole so odprte.Pa si je vlada rekla, da severni sosedi niso tako drugačni od Slovencev in, če je pri njih to delovalo, bo zanesljivo tudi pri Slovencih. Ker pa se Slovenci radi prestrašimo, je vlada poslala zelo nežno informativno okrožnico ravnateljem z naivnim vprašanjem, če bi njihovi učenci in dijaki bili pripravljeni delati samoteste, s čimer bi pridobili podatke o zanimanju za samotestiranje.To je med nekaterimi slovenskimi ravnatelji povzročilo vihar. Kako pa si vlada to predstavlja, so se spraševali številni ravnatelji. V združenju ravnateljev so rekli, da ne vedo ničesar. Saj ne zbiramo prijav za izlet v neznano, je bil odziv. Ne prelagajte tovrstnega bremena na šole, so se uprli predstavniki srednjih šol. Kako nepremišljeno! Vlada sploh ni povedala, kje, kdo, kdaj in zakaj bo izvajal testiranja, je bilo slišati odziv. Več kot 7000 najbolj zagretih je takoj podpisalo peticijo, da otrok ne damo. Še sindikat se je vključil in obsodil namere vlade, da bi testiranje in s tem odgovornost prevzeli učitelji v šolah. Kaj drugega preostane v taki situaciji kot sklep, da je treba zamenjati narod s predstavniki vred.Narod pa ima svoje varuhe, ki zanj skrbijo. Eden je opozoril, naj se ne cepimo z etično spornimi cepivi, ki so pri razvoju uporabili zarodke in je pozval, naj zahtevamo dostopnost cepiv, ki niso moralno sporna. Drugi varuh skrbi, da se enotni seznam tistih, ki smo na e-upravi izrazili interes za cepljenje, ne bi nepooblaščeno uporabili, in zato ne pride do zdravstvenih domov. Taki in podobni varuhi uporabljajo zavore in celo Voltairovemu Kandidu bi bilo težko razumeti, zakaj ne vlečemo vsi v isto smer.Kdo je največji heroj v tem boju proti covidu-19 poleg delavcev v zdravstvu, ki imajo zadoščenje, da rešujejo življenja? To so tisti, ki komunicirajo z javnostmi, vladni govorci, predstavniki strokovne komisije, ki že stotič ponovijo isto resnico o bolezni in ukrepih, nato narod in njegovi predstavniki rečejo, da nič ni jasno, da ni nobenih navodil in da v vladi sploh ne vedo, kaj delajo. Ko vladni govorci delo opravijo, reče narod, da ni narejenega nič, in govorci začnejo znova. Sizifovo delo. Kaj drugega preostane v takih razmerah kot sklep, da je treba zamenjati nehvaležen narod.Vprašanje pa je, kako zamenjati narod? Ali rešitev ponuja Bill Gates? Ta naj bi v cepivo proti covidu-19 dodal sledljive mikročipe , je prepričanih 28 odstotkov Američanov oziroma 44 odstotkov republikancev v ZDA, ugotavlja v svoji javnomnenjski raziskavi britanska agencija YouGov.Nekateri govorijo, da cepljenje morda spremeni naš genski zapis. Ljudi je treba cepiti in potem bo vlada v istih organizmih naenkrat dobila nove državljane, take, ki ne bodo delali težav in bodo razumeli dobroto ter bistvo vladnih odločitev in ukrepov. Pa še ozdraveli bomo in žurirali kot še nikoli. Takrat bomo prepovedali zoom, še posebno strogo za šole in univerze. Končno bomo lahko nakupili veliko orožja. ***Dr. Saša Prešern, raziskovalec.