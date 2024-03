Naši glasovi za enakost spolov

Približujejo se volitve v evropski parlament. Priložnost, da razmislimo in odločimo o poti, po kateri bo EU stopala v prihodnjih letih. Evropski državljani in državljanke bodo spet oddali svoje glasovnice in s tem oblikovali prihodnost naše Unije.

Ob napredovanju v smeri enakosti spolov se moramo lotevati trdovratnih neenakosti in stereotipov, da bi se dekleta in ženske lahko popolnoma svobodno odločale, kako živeti polno življenje.

Neenakosti med spoloma, ki smo jim priča danes, zadevajo družbena pričakovanja glede zagotavljanja oskrbe, diskriminacijo pri dostopu do zaposlitve, blaga in storitev, ter večje tveganje za izpostavljenost nasilju. Ženske imajo na svoji življenjski poti omejene možnosti izbire. Preobremenjene so z neplačano skrbjo za druge in premalo zastopane na političnih in vodstvenih položajih. Zaradi tega niso na slabšem samo ženske. Na slabšem so naše skupnosti in Unija kot celota.

Nova direktiva bo od držav članic zahtevala, da zagotovijo varno, spolno občutljivo in lažje prijavljanje kaznivih dejanj nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Imenovanje Ursule von der Leyen za prvo predsednico evropske komisije je bil pomemben politični signal za Evropo. Poleg tega je predsednica von der Leyen vprašanje enakosti spolov določila kot eno izmed prednostnih področij dela komisije, kar se je odrazilo tudi v uravnoteženi zastopanost spolov v komisarskem kolegiju in uvedbi komisarskega mandata za vprašanje enakosti.

Vendar enakost ne pomeni le posredovanja pomembnih sporočil. Enakost ne sme biti le simbolne narave. Nasprotno, če želimo doseči trajne spremembe, mora zajemati vse vidike življenja in obravnavati način, kako in komu naše družbe pripisujejo dolžnosti in pričakovanja. Pomeni ustvarjanje okolja, v katerem bodo dekleta in ženske v vsej svoji raznolikosti deležne podpore pri rasti in razvoju.

Evropska komisarka za enakost Helena Dalli. FOTO: Evropska Komisija

Preprečevanje nasilja je bistvenega pomena, zato smo varnost žensk in deklet določili kot prednostno nalogo. V svojem mandatu sem zato temu področju namenila veliko pozornosti, in sicer z ratifikacijo istanbulske konvencije in predstavitvijo nedavno dogovorjene namenske zakonodaje. Prvič bodo za ženske po vsej Evropski uniji, ne glede na njihov družbeni status, poreklo ali prebivališče, veljali skupni minimalni standardi.

Nova direktiva bo od držav članic zahtevala, da zagotovijo varno, spolno občutljivo in lažje prijavljanje kaznivih dejanj nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Določila bo tudi standarde za preprečevanje nasilja z izobraževanjem in ozaveščanjem, za zagotavljanje zaščite in podpore žrtvam nasilja, pooblastilo za vzpostavitev osnovnih storitev v obliki varnih hiš in dežurnih telefonskih številk, ter za pregon storilcev. Poleg tega bodo s tem aktom pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke in spletno nasilje opredeljeni kot samostojna kazniva dejanja.

Po vsej EU ženske še vedno večinoma neplačano skrbijo za druge in opravljajo gospodinjska dela. To posledično negativno vpliva na to, kako se vključujejo v plačano delo. Zavzemali smo se za spremembe, ker na delovno aktivnost in neodvisnost žensk odločilno vplivajo strukture, ki so na voljo za združevanje naših poklicnih obveznosti in osebnih odločitev. Spodbujali smo boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, pri čemer smo zagotovili deset dni plačanega očetovskega dopusta in dva meseca neprenosljivega starševskega dopusta, izboljšali pa smo tudi razpoložljivo, dostopno in cenovno ugodno kakovostno otroško varstvo.

Poleg tega smo sprejeli več pobud za krepitev ekonomskega položaja žensk ter možnosti za enako uspešnost in enak prispevek h gospodarstvu. Namen uvedbe novih pravil o preglednosti plač je na primer uresničiti načelo enakega plačila za delo enake vrednosti. Do leta 2026 bi morala naša nova pravila o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb zagotoviti želeno prepoznavnost trenutno nezadostno zastopanega spola.

V pričakovanju evropskih volitev menim, da moramo preseči sicer pomembno vprašanje volilne udeležbe žensk in njihovo zastopanost, in si resnično prizadevati, da bodo evropske ženske lahko uspevale, vodile in živele brez izpostavljenosti nasilju ne glede na svoje osebne okoliščine.

Vse nas pozivam, da izkoristimo priložnost letošnjega mednarodnega dneva žena in okrepimo svojo predanost prihodnosti, v kateri bo enakost spolov vključena v samo strukturo naših družb.

***

Helena Dalli, evropska komisarka za enakost.

Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališč uredništva.