Nauki razpada španskega elektroenergetskega sistema

V nadaljevanju preberite:

Od velikega izpada 28. aprila, ko je brez električne energije ostalo več deset milijonov prebivalcev in je trajal od poldneva do popolne vzpostavitve kar 16 ur ter povzročil ogromno škode, neprijetnosti in posredno celo smrtne žrtve, je minilo že nekaj časa, zato se dogajanje in vzroki bistrijo. Prvi odzivi so govorili o velikem »porastu« moči fotonapetostnih elektrarn (v nadaljevanju FN), ki je ob šibkem omrežju povzročila kaskadne izpade.

Najprej komentar k tej izjavi: očitno se je napačno prevajalo in nato ponavljalo: ni šlo za nenaden »porast«, ampak za (pre)velik delež FN. Ta zgodnja ugotovitev je seveda povzročila kar burno reakcijo v lobiju pretiranih zagovornikov obnovljivih virov (OVE; pri tem pa mislim na FN in veter), ki so se izgovarjali na kompleksnost problema, in celo posegla v politična obračunavanja.