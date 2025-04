Se lahko izpad elektrike zaradi redkega uničujočega pojava zgodi tudi pri nas?

Obsežen izpad električne energije, ki je ohromil dele Španije in Portugalske, je znova opozoril na ranljivost elektroenergetskih sistemov v času podnebnih sprememb. Mediji na Pirenejskem polotoku kot možen vzrok navajajo pojav, imenovan inducirane atmosferske vibracije – redek, a potencialno uničujoč pojav, ki bi lahko bil nov izziv tudi za druge evropske države.

Gre za pojav, pri katerem hitre spremembe vremena, denimo sunkoviti vetrovi ali nenadne temperaturne razlike, povzročijo mehanska nihanja v daljnovodih. Zaradi teh vibracij lahko nastanejo poškodbe opreme in motnje v elektroenergetskem omrežju, kar lahko vodi v verižne izpade elektrike. Po navedbah slovenskega sistemskega operaterja Elesa takšnih vibracij v Sloveniji doslej niso zaznali v obsegu, ki bi ogrozil stabilnost sistema.

Zelena tranzicija prinaša nove izzive

»Prehod v brezogljično družbo ter vse večja odvisnost od obnovljivih virov energije prinašata nove tehnične in sistemske izzive,« so za Delo pojasnili pri Elesu. Prav zato sistemski operaterji po vsej Evropi pospešeno vlagajo v nadgradnjo omrežij, razvoj naprednih orodij za upravljanje sistema in zagotavljanje stabilnosti v novih vremenskih in proizvodnih razmerah.

Inducirane atmosferske vibracije so pojav, pri katerem hitre spremembe vremena, na primer temperature ali hitrosti vetra, povzročijo nihanja v daljnovodih. Zaradi teh vibracij načeloma lahko nastanejo mehanske poškodbe in motnje v električnih sistemih, kar lahko vodi tudi do obsežnih izpadov električne energije. FOTO: Reuters

Čeprav je slovenski sistem za zdaj stabilen, popolne varnosti ni mogoče zagotoviti. »Zaradi naših stalnih prizadevanj za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema je verjetnost električnih mrkov v Sloveniji majhna, a je ni mogoče povsem izključiti,« dodajajo pri Elesu.

Vzrok uradno še ni potrjen

Kot še poudarjajo, ne želijo špekulirati o konkretnih vzrokih za razpad sistema na Pirenejskem polotoku, saj španski in portugalski operaterji uradne razlage še niso podali. Preiskave tovrstnih dogodkov so namreč izredno kompleksne in lahko trajajo več tednov ali celo mesecev.

»Trenutno še čakamo na uradna stališča tamkajšnjih operaterjev. Pojavi, kot so inducirane atmosferske vibracije, so v evropskem prostoru zelo redki, a jih je treba v prihodnje resno upoštevati, zlasti v luči vse bolj ekstremnih vremenskih pojavov,« so še opozorili pri slovenskem sistemskem operaterju.