Nekaj dobrih novic iz kaotične ameriške politike

Rezultati nedavnih vmesnih volitev v ZDA so Američanom in svetu prinesli nekaj dobrih novic: kandidati, ki so ogrožali integriteto ameriških političnih institucij in prihodnjih volitev, so bili odločno poraženi.

Ne glede na to, ali nekdo podpira demokrate ali republikance, so glasovanja za oba domova kongresa in vlad zveznih držav prejšnji mesec ponovno vzpostavila določeno stopnjo predvidljivosti, saj so v veliki večini zavrnila tiste, ki trdijo, da političnemu sistemu ZDA ni mogoče zaupati. Rezultati so tudi zmaga za zaveznike in partnerje ZDA, ki morajo vedeti, da prihodnje ameriške vlade ne bodo nenadoma opustile mednarodnih varnostnih in gospodarskih zavez Washingtona.

Ian Bremmer FOTO: Press Release

Nekdanji predsedniknikoli ni priznal, da je leta 2020 pošteno izgubil predsedniške volitve. Le nekaj dni po preštetju glasov prejšnji mesec je napovedal svojo kandidaturo za predsedniške volitve leta 2024. Na začetku decembra je na družbenem omrežju Truth Social, ki si ga je sam izmislil, pozval k »odpravi vseh pravil, predpisov in členov, tudi tistih iz ustave«, da bi ga ponovno izvolili za legitimno izvoljenega predsednika. Poslanci obeh strank so obsodili ta absurd.

Veliko pomembneje je, da so volivci članom njegove republikanske stranke olajšali pogostejše nastopanje proti Trumpu, s tem ko so zavrnili večino ključnih kandidatov za letošnje volitve, ki so javno obsodili ali podvomili o zmagi predsednika Joeja Bidna leta 2020. To še posebno velja za guvernerje zveznih držav in uradnike, ki vodijo vse volitve v sistemu ZDA. Na trinajstih volitvah za guvernerja, državnega sekretarja ali generalnega tožilca, ki so potekale v šestih državah z najtesnejšim izidom na predsedniških volitvah leta 2020, so bili »zanikovalci volitev« poraženi v vsakem glasovanju.

V tem smislu letošnje vmesne volitve niso bile zmaga Bidnovih demokratov, ki so izgubili večino v predstavniškem domu, ali republikancev, ki jim ni uspelo pridobiti predvidene večine v senatu. Namesto tega so zmagali člani obeh strank, ki menijo, da je treba spoštovati zakone, ki urejajo ameriške volitve, in da so institucije, ki zagotavljajo njihovo nepristranskost, nedotakljive. Ironično je, da rezultat pomaga republikanski stranki na pomemben način: diskreditira Trumpove akolite, ki bi lahko prepričali veliko volivcev na desnici, da je glasovanje izguba časa, ker njihovi glasovi ne bodo pošteno prešteti.

To je tudi zmaga za vlade drugih držav, ki cenijo integriteto in predvidljivost odnosov z Washingtonom. Tudi tisti, ki menijo, da ameriška zunanja politika ni dobra sila v svetu, se lahko pomirijo z zagotovilom, da edina država, ki svojo vojaško moč lahko usmeri v vse regije sveta, ne bo postala divja sila v mednarodni politiki in svetovnem gospodarstvu, v kateri bi po vsakih novih volitvah nastali veliki politični preobrati.

Da ne bo pomote: Donald Trump lahko še vedno zmaga. V republikanski stranki je še vedno zelo pomembna figura in nobenega zagotovila ni, da ne bi mogel leta 2024 osvojiti predsedniške nominacije svoje stranke, še posebno če si veliko njegovih republikanskih protikandidatov med seboj razdeli glasove tistih, ki mu nasprotujejo. Če bo Trump republikanski predsedniški kandidat, lahko spet osvoji Belo hišo. Delo predsednika Bidna kot dobro ocenjuje 40 odstotkov ali manj Američanov, morebitni nadomestni kandidat demokratov pa ne bo imel podpore, kakršno je uspelo zgraditi Trumpu.

Rezultati volitev prejšnji mesec so vseeno opogumili več republikancev, da so javno obsodili Trumpove teorije zarote in njegove pozive k ukinitvi ustavnih pravil. Še pomembneje je, da vmesni rezultati zagotavljajo, da ne bo obstajala skupina političnih uradnikov z nadzorom nad prihajajočimi volitvami, ki bi si aktivno prizadevala spremeniti neugodne izide. To je bila največja realna grožnja ameriški demokraciji, ki bi imela hude posledice za ameriško zunanjo, trgovinsko in naložbeno politiko ter svetovno gospodarsko rast.

Kaj torej lahko pričakujemo od ameriške vlade v prihodnjih dveh letih? Stare dobre zastoje. Republikanci bodo svojo tesno večino v predstavniškem domu izkoristili za blokiranje agende predsednika Bidna in politično vojno proti njegovemu predsedovanju. Demokrati bodo izkoristili svojo tesno večino v senatu, da bi preprečili sprejetje republikanske zakonodaje in odobrili več levo usmerjenih sodnikov na zvezne položaje kot protiutež desno usmerjenim sodnikom, ki jih je imenoval Trump.

Ameriška politika bo, skratka, še naprej predvidljivo disfunkcionalna, vendar ne več na način, ki bi ogrožal stabilnost ZDA in sveta.

Ian Bremmer, predsednik Eurasia Group in GZERO Media ter avtor knjige Moč krize.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.