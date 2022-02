O izolaciji in kužnosti

Podatki iz raziskav, na temelju katerih bi spremenili priporočila, ki smo jih napisali aprila 2021 o trajanju izolacije imunsko zdravih oseb z blagim oziroma zmernim potekom covida-19 ali z brezsimptomno okužbo s sars-cov-2, so omejeni. Raziskav o trajanju kužnosti pri različici omikron, ki bi bile neposredno povezane z zmožnostjo virusnega pomnoževanja (variabilnost virusa), še ni, prav tako tudi ne epidemioloških raziskav o prenosu okužbe (na primer med družinskimi člani). Glede na epidemiološke raziskave divjega wuhanskega tipa virusa vemo, da se večina prenosov okužbe zgodi dan ali dva pred začetkom covida-19 in dva do tri dni po začetku covida-19 ter da po šestem dnevu od začetka bolezni prenosov okužbe ni več.

Pri blagem oziroma zmernem poteku bolezni ali pri brezsimptomno okuženih osebah je virus sars-cov-2 pri veliki večini variabilen do desetega dne bolezni oziroma okužbe. Aprila 2021 smo zapisali, da pri brezsimptomnih osebah izolacija traja deset dni od prvega pozitivnega testa PCR brisa nosno-žrelnega prostora. Za osebe z blagim oziroma zmernim potekom bolezni, ki ne potrebujejo hospitalizacije, pa deset dni od začetka bolezni s pogojem, da je oseba najmanj 48 ur brez povišane telesne temperature in da gre za umirjanje simptomov in znakov covida-19. To pomeni, da mora biti bolnik ob zaključku izolacije brez vročine, kar teoretično lahko traja tudi več kot deset dni. Pomembno je poudariti, da deset dni po začetku bolezni brisa nosno-žrelnega prostora (s hitrim antigenskim testom ali testom PCR) ne ponavljamo. Rezultat brisa je pri določenem številu oseb lahko še vedno pozitiven, vendar to ne pomeni, da je oseba, ki je imunsko zdrava in je prebolela blago oziroma zmerno obliko covida-19, tudi kužna.

Različica omikron je zelo kužna in osebe, ki so bile cepljene ali so prebolele covid-19, so pred njo manj varne, kot so bile pred prejšnjimi različicami, zato različica lahko zaradi zelo hitrega povečevanja števila okužb ohromi delovanje družbe.

Slovenski strokovnjaki s področja infektologije, mikrobiologije in epidemiologije smo skladno z mednarodnimi priporočili (Ameriški in Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni, CDC in ECDC) prilagodili smernice za skrajšanje obdobja izolacije z deset na sedem dni, da se s tem ohrani delovanje družbe, ob čemer smo se hkrati zavedali dodatnega tveganja za prenos okužb. Da je skrajševanje izolacije čim varnejše, morata biti izpolnjena dva pogoja.

Prvi pogoj je, da mora biti oseba 24 ur pred zaključkom izolacije brez zvišane telesne temperature (ne, da bi vzela zdravilo proti vročini – antipiretik) in da nima drugih pomembnih bolezenskih težav.

Drugi pogoj je, da oseba sedmi dan bolezni pri pooblaščenem izvajalcu opravi hitri antigenski test, ki mora biti negativen. V primeru negativnega rezultata testa o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki zaključi bolniški dopust. Kljub temu se mora oseba v naslednjih treh dneh čim bolj izogibati stikom, ki niso nujni, še posebno z bolj ranljivimi osebami (starejši, kronični bolniki, osebe z imunskimi motnjami) ter pravilno in dosledno uporabljati zaščitno masko (kirurško ali FFP2). Skrajšanje izolacije velja izključno za bolnike, ki prebolevajo okužbo v domačem okolju in ne potrebujejo hospitalizacije.

Če je hitri antigenski test pozitiven, pa oseba nadaljuje izolacijo do desetega dneva. Takrat se izolacija prekine. Brisa nosno-žrelnega prostora s hitrim antigenskim testom ali testom PCR po desetih dneh bolezni pri imunsko zdravih osebah z blagim oziroma zmernim potekom covida-19 ne izvajamo. Izvid brisa je pri določenem številu oseb lahko še vedno pozitiven, vendar to ne pomeni, da je oseba, ki je imunsko zdrava in je prebolela blago oziroma zmerno obliko covida-19, tudi kužna.

V primeru hospitalizacije imunsko zdrave osebe, pri kateri se okužba dokaže pri rednem nadzornem testiranju v bolnišnici in ki okužbo preboleva v brezsimptomni ali blagi oziroma zmerni obliki, izolacija traja deset dni, če je oseba najmanj 48 ur brez povišane telesne temperature ter če se simptomi in znaki covida-19 umirjajo.

V posebnih primerih oziroma v primeru nejasnosti (na primer pri posegih, pri katerih nastaja aerosol) svetujemo posvet z infektologom.

Trajanje izolacije moramo razlikovati od trajanja bolniškega dopusta. Po desetih dneh imunsko zdrava oseba ni več kužna, lahko pa ima še različne težave, zaradi katerih mora ostati na bolniškem dopustu. O tem odloča bolnikov osebni zdravnik na podlagi osebnega pregleda.

Smernice veljajo za sedanje epidemiološke okoliščine in se bodo morda ob izboljšanju ali poslabšanju le-teh ali ob novih podatkih iz relevantnih raziskav, spremenile.

***

Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.