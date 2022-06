O vzvišenosti do bolnika

Dve leti trajajoča zgodba devetinsedemdesetletne bolnice z rakom mehurja nam bo odkrila, da pravzaprav ni bila celostno vodena niti pri izbranem zdravniku na primarni ravni niti pri specialistu, h kateremu zahaja že dve leti. Kot se zdi, se nobeden od njiju ni poglobil v njeno zdravstveno dokumentacijo. Zdi se, da jo je izbrani zdravnik povsem prepuščal urologu, ki pa očitno v škodo bolnice, kot bomo videli, tudi ni imel celostnega pregleda nad njenim stanjem. Oglejmo si bolničin primer.

Njena zgodba se je začela poleti leta 2020. V prvi polovici tega leta je bila na primarni ravni obravnavana zaradi ponavljajoče se okužbe sečil. Po pol leta je bila usmerjena na ultrazvok trebuha, pri katerem so odkrili tumorsko rast v mehurju. Septembra 2020 je bila sprejeta na urološki oddelek, kjer so ji opravili kirurško trans uretralno resekcijo tumorja. Kirurg je menil, da mu tumorja iz mehurja ni uspelo odstraniti v zdravo in bi bila potrebna reoperacija tumorja. V tem razdobju so pri bolnici po opravljeni računalniški tomografiji trebuha zaznali začetne odtočne motnje iz desne ledvice s prepreko odtoka urina na nivoju mehurja. Svetovano je bilo, naj se stanje nadzira še z ultrazvokom trebuha, kar v tistem obdobju ni bilo opravljeno. Novembra leta 2020 je bil tumor mehurja reoperiran. Po reoperaciji je bilo odločeno indiciranje imunološkega zdravljenja, ki se je začelo z nekajmesečno zakasnitvijo v prvi polovici leta 2021.

Od novembra 2020 do februarja 2022, torej petnajst mesecev, je bilo stanje bolezni spremljano le z večkratnimi cistoskopijami, ob katerih niso videli ponovitve bolezni v mehurju, čeprav so v urinu vsakokrat ugotovili rakave celice.

Ker je bolnica znanka in je po ambulantni februarski zadnji urološki obravnavi potožila o občasnih bolečinah desno ledveno, sem ji svetovala, naj opravi kontrolni ultrazvok abdomna, ki ga je opravila samoplačniško marca leta 2022, ker ni hotela za napotnico »sitnariti« v svoji ambulanti. Ultrazvok trebuha je odkril desnostransko ureterohidronefrozo zaradi verjetnega recidiva tumorja na področju desnega uretralnega ostija in že afunkcionalno desno ledvico.

Marca 2022 je bila zato spet sprejeta na urologijo. Takoj so ji opravili desnostransko nefrostomo. Računalniška tomografija abdomna s kotrastnim sredstvom je pokazala podobno stanje kot ultrazvok abdomna marca 2022 z domnevno brazgotinsko in ne tumorsko, kot je menil ultrazvočist, povzročeno motnjo odtoka urina v mehur. Cistoskopsko so poskušali rekanalizirati desno uretralno zaporo, kar ni uspelo. Odvzete vzorce tkiva so poslali na histološki pregled.

Zdravnik ima med ljudmi še vedno ugled! Ne bi smel pozabiti na pričakovanja, ki iz ugleda izhajajo. Ostajati mora spoštljiv do bolnika, odgovoren pri njegovi zdravstveni obravnavi in se bolniku znati tudi opravičiti, če kaj ni šlo, kot bi moralo iti.

Scintigrafija ledvic je potrdila, da desna ledvica prispeva manj kot deset odstotkov k celokupni ledvični funkciji.

Skozi narejeno nefrostomo so nato uvedli SPLINT do mehurja in nefrostomo zaprli ter nato bolnico drugi dan po posegu odpustili domov.

Marca so jo iz bolnišnice odpustili in ji nato naknadno sporočili »povzetek« histološkega pregleda v mehurju odvzetega tkiva, ki v odvzetih vzorcih ni prikazal rakavih sprememb, kar bi lahko podprlo računalniško tomografsko oceno brazgotinske zapore ureterja.

Štiri dni po odpustu iz bolnišnice so se pri bolnici pojavili znaki okužbe sečil. Pregledana je bila na splošni urgenci, kjer so ji pregledali urin in predpisali antibiotik ter ji izdali napotnico za nujen urološki pregled. Po urološkem pregledu, na katerem so ji odvzeli urinokulturo ter ji podaljšali antibiotično zdravljenje, so jo naročili na ponovno kontrolo julija 2022.

Gospa se še vedno ne počuti dobro. Občasno občuti moteče bolečine v trebuhu. Še vedno opaža dnevno bolj ali manj izrazite dizurične težave. Pri izbranem zdravniku so ji kontrolirali urin. Medicinska sestra ji je nato sporočila, da naj bi bil urin »skoraj« normalen, a izvida ni prejela.

Povedati je še treba, da za osebne informacije bolnici o bolezni ves čas njenega zdravstvenega obravnavanja stanja ni bilo časa. Tudi na zadnjih uroloških vizitah ji zdravnikov ni uspelo ustaviti, da bi ji kaj povedali o njeni bolezni in načrtu ukrepanja.

Tudi meni ni uspelo govoriti z njenim urologom. Ali je bil odsoten, ali je ravno operiral, ali me bo naknadno poklical, kar me seveda ni!

Zdi se mi, da se zdravniki večkrat, kot smo se v preteklosti, zatekamo k nedosegljivosti in vzvišenosti ob stiku z bolnikom.

Da bi se bolniku, na primer, opravičili, v zadnjem času nisem slišala.

Specialist, zaradi čigar malomarnosti pri spremljanju njenega stanja je izgubila funkcijo desne ledvice, se bolnici ni opravičil. Zakaj ji od novembra 2020 do februarja 2022 ni kontroliral ultrazvoka abdomna, čeprav so z računalniško tomografijo septembra 2020 opazili začetno desnostransko ureterohidronefrozo, bo ostalo nepojasnjeno.

Ob zadnji hospitalizaciji marca 2022 se je vedel, kot da bi šlo vse po načrtu. Pa ni šlo!

Bi se morali nadrejeni vplesti v primer oziroma nadrejeni opravičiti bolnici za nepotrebno izgubo funkcije desne ledvice, ki bi jo s skrbnejšim zdravstvenim vodenjem bolnice mogoče lahko preprečili?!

Primer morda tudi posredno kaže na odsotnost bolnišničnega timskega dela, torej timskega pregleda zdravstvene dokumentacije hospitaliziranih bolnikov, kar bi morda lahko preprečili, da bi pri bolnici prezrli zelo pomemben izvid izpred petnajstih mesecev že zaznanih začetnih desnostranskih urinskih odtočnih motenj in preprečili izgubo funkcije desne ledvice.

Spregledanje razvijajoče desnostranske ureterohidronfroze s posledično težko okvaro desne ledvice naše bolnice ob zdravi levi ledvici zdravstveno ne ogroža. Treba pa je povedati, da bi seveda pričakovali, da bo urolog v petnajstmesečnem obravnavanju bolnice že zato, ker je imela ves čas prisotne rakave celice v urinu in cistoskopsko ni bilo videti posebnosti, indiciral kontrolo ultrazvoka abdomna, ki jo je bolnica nato marca 2022 končno opravila samoplačniško.

V zadnjem času se kronično pogovarjamo o čakalnih vrstah v zdravstvu in pomanjkanju osebnih zdravnikov. Toda za bolnika posameznika je prav tako pomembna strokovnost obravnavanja njegovega stanja, kot je bila v predstavljenem primeru, pri katerem je bolnica utrpela funkcijsko odpoved desne ledvice, ki bi jo bilo mogoče z natančnejšim vodenjem preprečiti.

