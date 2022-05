Spodbujamo samozavest za povezovanje

V nadaljevanju preberite:

Pred leti sem se udeležila poslovnega dogodka, ki ga je organizirala takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve. Šlo je za slavnostni podpis sporazuma v projektu, ki ga je vodila. Na dogodku so bili tudi predsednik vlade, župana največjih občin, predsednika uprave dveh slovenskih bank, treh največjih zavarovalnic, direktorji komunalnih, elektropodjetij, energetskih in drugih družb. Ko sem na tisti vroči julijski dan stala v čudovitem ambientu Plečnikovih Križank, sem pomislila, kako velik potencial imamo kot država, da je mogoče v relativno kratkem času zbrati takšno ekipo ljudi. Kaj vse bi lahko dosegli, če bi se večkrat tako povezali in sodelovali v nekem strateškem projektu, ki bi pripomogel k ustvarjanju skupne blaginje? Ali bi tako lahko izpeljali projekt drugega bloka Jek, ali gradnjo še ene fakultete za informatiko, posodobitev železniške infrastrukture ali nekaj tretjega? Iz zakaj ne delujemo tako kot država?