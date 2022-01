Upravljanje 4.0 v cunamiju novih izzivov

V nadaljevanju preberite:

V letu 2022 pandemija covida-19 in nešteto kriz, ki jih je povzročila, končno začenjajo popuščati. Vendar je tudi pri tem najboljšem scenariju že na vidiku cunami novih izzivov, od neuspešnih podnebnih ukrepov do upadanja socialne kohezije. Za spopadanje s takšnimi izzivi bodo morali voditelji uporabljati drugačen model upravljanja.

Najboljši kriteriji za merjenje odgovornega in odzivnega upravljanja v današnjem času kažejo, koliko voditelji sprejemajo in se strinjajo z odgovornostjo deležnikov in ne več z odgovornostjo delničarjem.